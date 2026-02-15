Confidenciales

Vicky Dávila le responde a Roy Barreras tras ofrecer disculpas en entrevista con SEMANA: “Las mujeres no somos ‘un mal chiste’”

La periodista señaló que “nunca” ha pedido que invadan a Colombia y que el exembajador de Colombia en Reino Unido era un “mentiroso”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 2:48 p. m.
La candidata presidencial Vicky Dávila se refirió a las disculpas que ofreció el también aspirante a la Casa de Nariño Roy Barreras.
La candidata presidencial Vicky Dávila se refirió a las disculpas que ofreció el también aspirante a la Casa de Nariño Roy Barreras. Foto: Semana

La precandidata presidencial Vicky Dávila le respondió este domingo, 15 de febrero, a Roy Barreras, luego de que este se refiriera, en entrevista con SEMANA, al comentario machista que hizo en días pasados contra la periodista y que generó reacciones de rechazo en el país.

Barreras se refirió al tema luego de que el director de la revista, Yesid Lancheros, le hablara de una disculpa a Dávila a causa de la desafortunada frase que pronunció y que dejó un sinsabor en la opinión pública.

Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le ofrece disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

“Sí, es cierto, me pasé y fue un mal chiste. Lo que ella dijo fue: ‘Trump, ven, haz lo tuyo’. Es decir, que invadiera Colombia…”, respondió el exembajador a la pregunta del director de SEMANA.

“Tiene toda la razón, en ese comentario me pasé tres Doritos en el tono y no tengo ningún inconveniente en ofrecer disculpas. Es quizá la única vez que he hecho un mal chiste”, sentenció Barreras en la entrevista.

Confidenciales

“Michelle se divorciaría de mí”, la simpática confesión de Barack Obama. ¿Por qué lo dice?

Confidenciales

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

Confidenciales

Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto: “Es un deber patriótico”

Confidenciales

¿Una guerrilla detrás? No se descarta ninguna hipótesis en el asesinato del empresario Gustavo Aponte

Confidenciales

Nicolás Maduro, ¿negociación a la vista en Estados Unidos?

Confidenciales

Partido Oxígeno: Sofía Gaviria no encabezará la lista al Senado; en su reemplazo estará Óscar Ortiz

Confidenciales

La historia de los restos del sacerdote Camilo Torres

Política

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Política

Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le ofrece disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

Confidenciales

“Gobierno chambón”: Vicky Dávila defiende a trabajadores y pide a empresarios mantener aumento del salario mínimo del 23,7 %

Sin embargo, este comentario tampoco cayó bien en la actual precandidata presidencial, quien se volvió a pronunciar a través de sus redes sociales contra el también aspirante presidencial de la centroizquierda.

YouTube video ljuPu9YD_E4 thumbnail

“Roy Barreras, las mujeres no somos ‘un mal chiste’”, escribió la periodista en su mensaje, el cual acompañó con el video de la entrevista que concedió a SEMANA el candidato presidencial.

Dávila también arremetió contra el exembajador del gobierno de Gustavo Petro, porque —afirmó— en ningún momento ella se refirió a que Estados Unidos hiciera una intervención militar en Colombia.

“Veo que sigue mintiendo. Mentiroso. Nunca he pedido que invadan a Colombia. Cuando dije ‘Trump, haz lo tuyo’, le pedía que se llevaran a Maduro, y Trump hizo lo suyo, se lo llevó, mientras usted, Petro y Cepeda, lloriqueaban”, señaló Dávila.

“A los tres los vamos a derrotar, no queremos otro gobierno misógino y machista. ¡Respete a las mujeres! No necesitamos excusas hipócritas y politiqueras”, sentenció la precandidata presidencial.

La molestia de Dávila se dio luego de una entrevista del precandidato con The Jheivan News, en la que lanzó un comentario que fue tildado como machista y desató una gran polémica.

“Ustedes recuerdan a la experiodista diciéndole a Trump: ‘Ven, haz lo tuyo o hazme tuya’. Algo parecido dijo en una declaración”, señaló el candidato en medio de la entrevista, lo que no cayó bien.

Más de Confidenciales

Vicky Dávila y Roy Barreras

Vicky Dávila le responde a Roy Barreras tras ofrecer disculpas en entrevista con SEMANA: “Las mujeres no somos ‘un mal chiste’”

Buscan desmentir los rumores de divorcio.

“Michelle se divorciaría de mí”, la simpática confesión de Barack Obama. ¿Por qué lo dice?

El presidente de la República, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Washington, Estados Unidos.

Gustavo Petro hablará sobre la suspensión provisional del salario mínimo en alocución presidencial

El candidato presidencial Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto en Colombia.

Daniel Palacios propone que los integrantes de la fuerza pública puedan ejercer el derecho al voto: “Es un deber patriótico”

Empresario Gustavo Aponte.

¿Una guerrilla detrás? No se descarta ninguna hipótesis en el asesinato del empresario Gustavo Aponte

La clave no estuvo en la suerte, sino en anticiparse a un evento global.

Nicolás Maduro, ¿negociación a la vista en Estados Unidos?

.

Partido Oxígeno: Sofía Gaviria no encabezará la lista al Senado; en su reemplazo estará Óscar Ortiz

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN.

La historia de los restos del sacerdote Camilo Torres

Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.

“Víctimas” de Juliana Guerrero: la movida que estaría alistando la Fundación San José

Coronel Jorge Alexander Mora Cortés, Jefe del área Investigativa Anticorrupción de la Dijin.

¿Persecución contra el coronel Jorge Alexander Mora?

Noticias Destacadas