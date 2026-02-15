Vicky Dávila le responde a Roy Barreras tras ofrecer disculpas en entrevista con SEMANA: “Las mujeres no somos ‘un mal chiste’”

La precandidata presidencial Vicky Dávila le respondió este domingo, 15 de febrero, a Roy Barreras, luego de que este se refiriera, en entrevista con SEMANA, al comentario machista que hizo en días pasados contra la periodista y que generó reacciones de rechazo en el país.

Barreras se refirió al tema luego de que el director de la revista, Yesid Lancheros, le hablara de una disculpa a Dávila a causa de la desafortunada frase que pronunció y que dejó un sinsabor en la opinión pública.

Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le ofrece disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

“Sí, es cierto, me pasé y fue un mal chiste. Lo que ella dijo fue: ‘Trump, ven, haz lo tuyo’. Es decir, que invadiera Colombia…”, respondió el exembajador a la pregunta del director de SEMANA.

“Tiene toda la razón, en ese comentario me pasé tres Doritos en el tono y no tengo ningún inconveniente en ofrecer disculpas. Es quizá la única vez que he hecho un mal chiste”, sentenció Barreras en la entrevista.

Sin embargo, este comentario tampoco cayó bien en la actual precandidata presidencial, quien se volvió a pronunciar a través de sus redes sociales contra el también aspirante presidencial de la centroizquierda.

“Roy Barreras, las mujeres no somos ‘un mal chiste’”, escribió la periodista en su mensaje, el cual acompañó con el video de la entrevista que concedió a SEMANA el candidato presidencial.

Dávila también arremetió contra el exembajador del gobierno de Gustavo Petro, porque —afirmó— en ningún momento ella se refirió a que Estados Unidos hiciera una intervención militar en Colombia.

“Veo que sigue mintiendo. Mentiroso. Nunca he pedido que invadan a Colombia. Cuando dije ‘Trump, haz lo tuyo’, le pedía que se llevaran a Maduro, y Trump hizo lo suyo, se lo llevó, mientras usted, Petro y Cepeda, lloriqueaban”, señaló Dávila.

“A los tres los vamos a derrotar, no queremos otro gobierno misógino y machista. ¡Respete a las mujeres! No necesitamos excusas hipócritas y politiqueras”, sentenció la precandidata presidencial.

La molestia de Dávila se dio luego de una entrevista del precandidato con The Jheivan News, en la que lanzó un comentario que fue tildado como machista y desató una gran polémica.

“Ustedes recuerdan a la experiodista diciéndole a Trump: ‘Ven, haz lo tuyo o hazme tuya’. Algo parecido dijo en una declaración”, señaló el candidato en medio de la entrevista, lo que no cayó bien.