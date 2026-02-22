Así se cotiza el euro en las casas de cambio este domingo 22 de febrero del 2026

El euro es la moneda oficial en 19 de los 27 países que integran la Unión Europea, lo que lo posiciona como un actor clave dentro de la economía mundial.

Sus variaciones suelen reflejar tanto el panorama económico como las decisiones de política monetaria de esta región, por lo que se ha convertido en un referente importante para quienes invierten o buscan proteger sus ahorros.

Precio del euro en casas de cambio

Este domingo 22 de febrero el euro en Colombia tiene un valor aproximado de $4.350. En las casas de cambio se adquiere alrededor de $4.360 y se vende cerca de $4.530.Cabe recordar que estas cifras pueden variar según el establecimiento, por lo que lo más recomendable es consultar directamente con la casa de cambio de preferencia para conocer la tasa actualizada.

Gracias a su reconocimiento internacional y a su desempeño frente a otras divisas, muchas personas optan por comprar euros como una forma de resguardar su capital ante la volatilidad o posibles crisis en sus economías locales.

Sin embargo, antes de tomar la decisión de invertir en esta moneda, es indispensable revisar su comportamiento reciente para evaluar si el momento es favorable para realizar una compra significativa.

Beneficios de ahorrar en euros

Estabilidad relativa: A pesar de los desafíos que ha enfrentado la zona euro, esta moneda continúa siendo una de las principales reservas a nivel mundial, lo que la hace atractiva para quienes buscan opciones de ahorro a largo plazo.

Diversificación del portafolio: Mantener parte del dinero en euros permite distribuir el riesgo fuera de la moneda local y brinda una protección adicional frente a cambios económicos o devaluaciones.

Mantener parte del dinero en euros permite distribuir el riesgo fuera de la moneda local y brinda una protección adicional frente a cambios económicos o devaluaciones. Acceso a mercados europeos: Contar con ahorros en esta divisa facilita la inversión en la eurozona y permite participar en su crecimiento económico, ampliando las posibilidades de diversificación financiera.

Facilidad en operaciones internacionales: Al ser una moneda ampliamente aceptada, tener euros reduce costos de conversión y simplifica transacciones comerciales o viajes a países donde es de uso oficial.