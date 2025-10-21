Siguen apareciendo nuevos billetes de $100.000 falsos; así puede detectar el serial del billete falso que está circulando

Cada día, las personas utilizan los billetes que se encuentran en circulación en el país para poder cumplir con los pagos de los bienes y servicios que desean adquirir.

Sin embargo, en este intercambio financiero, diversos ejemplares falsos de billetes han llegado a las manos de ciudadanos y comerciantes.

Los delincuentes han modificado el papel moneda original. | Foto: Carlos Julio Martínez

Las personas, al no saber cómo determinar si el papel moneda cumple con las condiciones de autenticidad, lo guardan, y al momento de utilizarlo se dan cuenta de que han sido engañadas.

En los últimos días, por medio de las redes sociales, se ha alertado sobre una serie de billetes de 100.000 pesos que presentan anomalías que podrían causar un gran perjuicio a la población.

A través de la red social TikTok, se han compartido diversos números de serie de billetes que serían falsos y que estarían circulando libremente por el país, afectando gravemente a los comerciantes.

“Les muestro esta nueva referencia de billete falso. Como se pueden dar cuenta, tiene el holograma. Entonces uno piensa que ya, que es original porque tiene el holograma. Esta parte de acá es en alto relieve. El color es muy bueno, tiene la cinta; la cinta no es perfecta, pero en un afán puede pasar desapercibido. Pilas con este billete. Este es el número de referencia, entonces ahí les cuento”, señala el creador de contenido.

Las autoridades del país se encuentran en alerta ante esta situación, que está afectando a cientos de personas y representa graves pérdidas económicas.

Al detectar un billete falso, las personas deben reportarlo a las autoridades para que estas puedan iniciar una investigación. Si el billete fue entregado o retirado en una entidad financiera, se deberá realizar el proceso de denuncia correspondiente.

Por último, el Banco de la República cuenta con una serie de recomendaciones para que las personas puedan detectar billetes falsos y así no caer en manos de los delincuentes.

Recomendaciones del Banco de la República:

Por medio de su portal web, la entidad entregó cinco acciones para comprobar la autenticidad de los billetes: