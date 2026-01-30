Con 200 billones de pesos en activos administrados, Aval Fiduciaria se convierte en la más grande del país

Grupo Aval acaba de culminar la integración de sus cuatro fiduciarias en una sola entidad. ¿Por qué dar ese paso?

Alejandro Gómez: Es una decisión estratégica que responde al propósito de ofrecer a nuestros clientes lo mejor de la industria: una operación robusta, amplia oferta de servicios fiduciarios y consolidar una propuesta de valor especializada por cada tipo de cliente y más competitiva para el mercado colombiano e internacional. Con esta transformación avanzamos hacia un modelo unificado de Asset Management (gestión de activos), capaz de responder a las dinámicas globales del sector y a las necesidades de un cliente cada vez más informado y exigente.

En términos simples, ¿qué significa para una persona o una empresa que ahora exista solo un Aval Fiduciaria?

A.G.: Significa que toda la experiencia fiduciaria del Grupo Aval ahora está concentrada en una sola entidad y con una oferta de valor especializada y diferenciada para cada tipo de cliente: personas, empresas, instituciones, entidades del Estado, gestores de fondos de capital privado y constructores de infraestructura y vivienda. Todos encontrarán en Aval Fiduciaria una experiencia más simple y digital, una asesoría más especializada, con mayores alternativas de productos y muchos más canales transaccionales para cumplir con sus metas y proyectos.

¿Cuáles son las cifras que hoy consolidan a Aval Fiduciaria en el mercado colombiano y de la región?

A.G.: Administramos cerca de 200 billones de pesos en activos, lo cual, más allá del número, nos posiciona como la entidad fiduciaria más grande del país por volumen administrado, con una participación de mercado del 19 por ciento. Contamos con 33 fondos de inversión colectiva, alrededor de 5.600 negocios fiduciarios, equivalentes al 22,6 por ciento del total del mercado, y cerca de 194.000 clientes.

¿Cómo se organiza una entidad de este tamaño para responder a clientes tan diversos?

A.G.: Empezamos por entender las necesidades de cada tipo de cliente, definiendo una estructura comercial y operativa, unos procesos y una propuesta de valor especializada. Esto nos permite mantener cercanía con cada cliente, pese a la escala, y ofrecer soluciones a la medida. Esta consolidación integra tecnologías, canales y capacidades operativas de las cuatro entidades en una sola estructura, una apuesta que permitirá optimizar procesos, fortalecer la gobernanza y acelerar la modernización de productos y servicios para más personas y empresas.

¿Qué oportunidades abre la integración comercial con Aval Casa de Bolsa?

A.G.: La integración con Aval Casa de Bolsa permite operar como una plataforma de inversión más completa, que conecta la gestión fiduciaria con el acceso a mercados de capitales. Esto amplía las alternativas en renta fija, renta variable y estrategias más sofisticadas, y abre la puerta a inversiones internacionales y estructuras que antes estaban reservadas a grandes jugadores.

¿Cómo se siente de haber asumido la presidencia en este momento de transformación?

A.G.: Significa liderar un proceso de construcción institucional. Aval Fiduciaria nace como una organización con un equipo de más de 1.900 colaboradores, con amplia experiencia en el sector financiero. El reto es integrar talento, consolidar cultura y proyectar una fiduciaria que marque un nuevo estándar para la industria en Colombia.

¿Cuáles serán las prioridades estratégicas para este año?

A.G.: Las prioridades se enfocan en consolidar una oferta integral de Asset Management, fortalecer la relación con clientes, acelerar la digitalización y profundizar el enfoque en sostenibilidad. Estas líneas estratégicas están alineadas con el Grupo Aval al potenciar sinergias comerciales, tecnológicas y operativas; mejorar la propuesta de valor conjunta y contribuir al crecimiento sostenible del conglomerado.

¿Qué tendencias marcarán el futuro de la industria fiduciaria?

A.G.: El sector fiduciario en Colombia administra hoy cerca de 1.100 billones de pesos, equivalentes a casi el 60 por ciento del PIB, lo que muestra su relevancia en la economía. Sin embargo, la penetración de los fondos de inversión colectiva sigue siendo baja (alrededor del 5 por ciento) frente a países como Chile o Estados Unidos, lo que abre una oportunidad enorme de crecimiento y democratización de la inversión.

A esto se suma un proceso acelerado de digitalización, que está transformando la forma en que las personas acceden a productos financieros, y una creciente incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión. Hacia adelante, vemos una industria fiduciaria más robusta y sofisticada, con mayor diversificación de productos, procesos cada vez más digitales y una oferta de inversión alineada con sostenibilidad y creación de valor de largo plazo.

¿Cómo espera Aval Fiduciaria ser percibida por el mercado?

A.G.: Nuestra aspiración es ser vistos como un Asset Manager moderno, cercano y orientado al cliente, con una propuesta de valor especializada. La innovación con propósito, la experiencia superior y el respaldo del Grupo Aval forman parte de los atributos con los que la entidad busca diferenciarse.

¿Qué le diría a alguien que nunca ha considerado usar una fiduciaria?

A.G.: Que invertir es una buena alternativa para hacer realidad los sueños y que lo haga a través de entidades profesionales, expertas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto se puede hacer desde la casa, en un computador con acceso a internet, con total seguridad y en fondos de inversión colectiva que le permiten iniciar desde 30.000 pesos colombianos.

*Contenido elaborado con apoyo de Aval Fiduciaria.