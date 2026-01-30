El verdadero lujo está en la personalización. Nueva propuesta de vivienda en Bogotá

Casa Development presenta una propuesta de viviendas únicas, diseñadas desde la arquitectura y no a partir de la demanda comercial. La marca es el fruto de una alianza entre dos firmas de arquitectura: MDV Arquitectura, un estudio dedicado a transformar espacios desde el interiorismo, y G Arquitectura, que se enfoca en el desarrollo inmobiliario. Ambas compañías ponen la experiencia cotidiana en el centro de la ecuación, marcando un diferencial en un segmento donde la demanda continúa activa, pero es cada vez más exigente.

La decisión de crear una marca propia dentro del desarrollo inmobiliario no responde a una oportunidad puntual ni a un cálculo coyuntural del mercado. Fue, más bien, el resultado de una inconformidad compartida frente a la manera en cómo se conciben muchos proyectos de estrato seis en Colombia: unidades costosas, sin interiorismo, de baja calidad y poco sensibles a la forma en que realmente habitan las familias.

“La premisa siempre fue no hacer más de lo mismo. Venimos de la arquitectura, no del negocio inmobiliario tradicional, y eso nos permitió cuestionar muchas dinámicas que estaban normalizadas en el sector. Queríamos proyectos concebidos desde la calidad de vida, la experiencia del habitante, no desde la repetición de un producto estándar”, señaló Juan Felipe Gaviria Dugand, gerente general de G Arquitectura.

El lujo como elección

Ese punto de partida explica por qué el interiorismo dejó de ser un complemento estético para convertirse en el eje estructural de los proyectos de Casa Development. Para ellos, diseñar no empieza en los acabados visibles, sino en la forma en cómo se organiza el espacio, en la posibilidad de elegir sus verdaderas comodidades y en los detalles funcionales que determinan la rutina diaria de una familia.

La personalización aparece entonces como una definición concreta de lujo, asociada a la autonomía y no a la ostentación. “Para nosotros el verdadero lujo es poder elegir cómo vivir; es que una persona que hace una inversión de este nivel pueda decidir materiales, distribuciones y acabados desde el inicio, sin tener que corregir después lo que nunca debió entregarse así”, explicó María Luisa Molina, directora de diseño de MDV Arquitectura.

Y es que la experiencia del usuario atraviesa todas las decisiones del proyecto, incluso aquellas que tradicionalmente pasan inadvertidas como parqueaderos sin servidumbres, depósitos funcionales, circulaciones cómodas y zonas comunes pensadas como una extensión real del espacio privado. Todo esto hace parte de una arquitectura que busca resolver la vida cotidiana y no construir una narrativa publicitaria.

“El interiorismo no es que el cojín combine con la cortina. Empieza en la buena concepción de la arquitectura, en devolver usos y espacios que el mercado fue perdiendo por privilegiar la estructura financiera sobre el diseño. Hoy es difícil encontrar apartamentos con características así en este segmento”, afirmó Juan Diego Duque, gerente general de MDV Arquitectura.

Arquitectura como inversión

El primer desarrollo de la marca, Casa 107, en Bogotá, funciona como una prueba de este modelo y les ha permitido validar que existe una demanda dispuesta a invertir en propuestas arquitectónicas bien concebidas, con metrajes amplios, alto nivel de detalle y una base financiera sólida desde el inicio. En cinco meses, el proyecto logró una respuesta favorable del mercado con la venta del 65 por ciento de apartamentos y confirmó que la arquitectura sigue siendo un activo diferenciador.

Esa solidez también se refleja en la estructuración financiera, pensada para reducir los riesgos habituales del sector. Es decir, Casa Development inició su primer proyecto con un levantamiento de capital de 5 millones de dólares, lo que les permitió iniciar ventas con el lote ya adquirido y con un esquema de capitalización que evita depender de supuestos futuros de financiación. Además, la inversión es manejada ciento por ciento bajo el modelo fiduciario.

“El principal fracaso de muchos proyectos ocurre cuando la mala financiación frustra las expectativas de quienes ya confiaron. Empezar con una base financiera sólida es una forma de respetar esa confianza y de garantizar que el proyecto se pueda ejecutar como fue concebido”, concluyó Héctor Gaviria, gerente inmobiliario de G arquitectura.

Debido a los excelentes resultados comerciales de su primer proyecto, Casa Development anuncia su próximo lanzamiento: un edificio de más de 65 apartamentos con todo el ADN de la marca, que saldrá al mercado a mediados de este año.

El grupo avanza en la consolidación de una marca que, más que multiplicar edificios, sueña con sostener un estándar que dialogue con el tiempo, con el mercado y con la forma en que se disfruta la vivienda de alta gama en Colombia.

*Contenido elaborado con apoyo de Casa Development