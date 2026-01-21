Diseño 2026: espacios para el bienestar emocional, la calma y la identidad

Cada inicio de año llega cargado de predicciones, colores y promesas de cambio. Sin embargo, 2026 no se siente como un año más en la agenda del diseño, el consumo y la manera en que habitamos nuestros espacios. Se percibe distinto. Más consciente. Más humano.

Que Pantone haya elegido Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo, como color del año 2026 no es una casualidad estética, sino una señal cultural. En un mundo atravesado por la aceleración tecnológica, la sobreinformación y la urgencia constante, este tono casi imperceptible nos invita a bajar el volumen, a hacer espacio y a volver a lo esencial.

Desde Almacenes Corona, esta lectura global conecta profundamente con lo que venimos observando y documentando en el Informe de Tendencias Corona 2026: una necesidad clara de reconectar con las emociones, el bienestar y el propósito a través de los espacios que habitamos.

El diseño ya no se evalúa únicamente por su impacto visual. Hoy se mide por su capacidad de generar calma, equilibrio y significado. En este contexto identificamos una tendencia clave que llamamos Agua Mística: una estética inspirada en el agua, sus movimientos, su profundidad y su capacidad de sanar. Azules profundos, turquesas suaves, acabados perlados y materiales translúcidos se combinan para crear espacios que no buscan imponerse, sino acompañar.

Este lenguaje visual dialoga de forma natural con la narrativa de Cloud Dancer. Ambos hablan de serenidad, pausa y claridad mental. No se trata de vacíos, sino de espacios que permiten respirar; de superficies que reflejan la luz con suavidad; de hogares que se transforman en refugios emocionales.

Pero 2026 no es monocromático. Junto a esta búsqueda de serenidad convive una pulsión poderosa por la expresión auténtica y la celebración de la identidad. En el Informe de Tendencias Corona 2026 lo vemos reflejado en propuestas como Mixtura Tropical y Expresión Auténtica: paletas vibrantes, materiales artesanales, referencias culturales y una invitación a mezclar sin miedo estilos, colores y épocas.

Esta dualidad —calma y energía, neutralidad y color— representa con precisión el momento social que vivimos. Queremos hogares que nos contengan, pero también que nos representen. Espacios que nos den tranquilidad, sin renunciar a la alegría ni a la individualidad.

Las tendencias internacionales de color para Primavera–Verano 2026, como las propuestas por Coloro, refuerzan esta idea: tonos vibrantes conviven con neutros suaves, no como opuestos, sino como complementos. El color deja de ser únicamente decorativo para convertirse en una herramienta emocional y narrativa.

Otra conclusión relevante del Informe de Tendencias Corona 2026 es la consolidación del bienestar holístico como eje del diseño. Baños que se transforman en experiencias tipo spa, cocinas concebidas como espacios de encuentro y contemplación, materiales sostenibles y procesos responsables que dialogan con la naturaleza. Aquí el diseño deja de ser aspiracional en el sentido tradicional y se vuelve esencial.

No se trata de lujo ostentoso, sino de un lujo silencioso: texturas agradables, iluminación pensada, materiales que perduran y espacios que cuidan.

En Colombia, este enfoque adquiere un valor particular. El hogar siempre ha sido un lugar de encuentro, de historias compartidas y de resiliencia. Hoy, más que nunca, se convierte también en un espacio de reparación emocional.

Desde nuestra experiencia en diseño y remodelación entendemos que las tendencias no son recetas cerradas, sino lecturas del contexto. Mapas que nos ayudan a interpretar lo que las personas sienten, esperan y necesitan.

Diseñar, en 2026, es ante todo un acto de responsabilidad. Responsabilidad con el entorno, con los materiales, con la cultura y, sobre todo, con las personas. Elegir un color, un revestimiento o un material es también decidir qué emociones queremos provocar y qué historias queremos contar.

Quizá por eso Cloud Dancer resulta tan poderoso: porque no grita, no impone y no distrae. Simplemente está. Y en esa presencia sutil nos invita a volver a mirar nuestros espacios —y nuestras decisiones— con mayor conciencia.

Si algo deja claro este nuevo ciclo es que el verdadero valor del diseño en 2026 no estará en lo que se ve a primera vista, sino en lo que se siente al habitarlo.

María Paula Moreno Realphe, gerente general de Almacenes Corona