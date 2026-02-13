Alternativa Film Festival (AFF), cuya tercera edición se llevará a cabo en Medellín del 21 al 30 de abril de 2026, anuncia la convocatoria abierta dirigida a artistas visuales colombianos para crear la imagen oficial y aplicaciones.

La obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial del festival y será adaptada a todos los materiales de comunicación, tanto impresos como digitales. El artista o colectivo ganador recibirá un premio de 1.000 dólares y visibilidad en todas las plataformas de Alternativa (más detalles adelante).

Esta es la primera vez en la historia de Alternativa Film Festival que su imagen oficial se encarga a través de una convocatoria abierta, dando inicio a una nueva tradición. Como festival nómada que se traslada a una región diferente en cada edición, AFF busca que la imagen oficial de cada edición sea un símbolo de su lugar y su tiempo, reflejando el contexto cultural del país y la ciudad anfitriona a través de la visión artística de creadores locales. Para su tercera edición, Alternativa Film Festival busca una imagen original que refleje la misión y visión del festival, y que capture la energía cultural y el espíritu de Colombia y/o Medellín, sin recurrir a estereotipos ni exotismos.

AQUÍ, EL ENLACE DE LA CONVOCATORIA.

La convocatoria está abierta a artistas visuales colombianos, incluyendo artistas individuales, ilustradores, diseñadores gráficos, así como agencias creativas, estudios o colectivos. Los postulantes deberán enviar una propuesta sólida y original de imagen oficial, con la opción de presentar hasta tres obras, ya sea como piezas independientes o como variaciones de un mismo concepto. Se aceptan todas las técnicas, incluyendo ilustración, collage, diseño gráfico, fotografía, técnicas mixtas y obras digitales o hechas a mano, siempre que cumplan con los requisitos técnicos descritos en las Bases de la Convocatoria.

La fecha límite de postulación es el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m. de Colombia. Las aplicaciones deberán enviarse a través del formulario disponible en la página de la convocatoria (recalcamos el link) en el sitio web oficial de Alternativa, junto con las Bases de la Convocatoria / Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por miembros de los equipos de Alternativa e inDrive, así como por expertos colombianos en comunicación visual y diseño. Entre tres y cinco proyectos preseleccionados serán destacados en el sitio web y en las redes sociales de Alternativa.

El ganador y la imagen oficial del festival serán anunciados públicamente durante una rueda de prensa a finales de marzo de 2026, previo al inicio del festival. Además del premio en efectivo, el ganador recibirá visibilidad en todas las plataformas del festival, incluyendo el sitio web y redes sociales, menciones en comunicados de prensa y materiales de mercadeo, y una invitación para asistir al festival en Medellín, incluyendo la Ceremonia de Apertura, la Ceremonia de Premiación y funciones seleccionadas.

La programación 2026

Esta se centrará principalmente en proyecciones públicas de las películas seleccionadas en Competencia, junto con conversaciones y otros eventos abiertos al público diseñados para profundizar el impacto social de las obras y fomentar el diálogo con las audiencias. Todos los eventos públicos del festival están planeados para ser gratuitos, sujetos a aforo y a posibles requisitos de inscripción, en línea con su misión de llevar historias poderosas a públicos más amplios.

El festival contará con Industry Days/Días de Industria, un programa profesional que conectará a cineastas, productores y líderes del sector de impacto social, promoviendo el intercambio de conocimientos y la colaboración.

Y claro, culminará con una Ceremonia de Premiación. En AFF 2026, tres de los siete premios estarán dedicados específicamente a cineastas latinoamericanos. El nuevo Focus Award reconocerá un largometraje que ofrezca una mirada profunda a las complejidades de la región foco de Alternativa en esta edición: América Latina.

Vale aclarar que Alternativa es un proyecto internacional sin ánimo de lucro lanzado en 2023 por la empresa inDrive. El proyecto está diseñado para apoyar y promover a cineastas del Sur Global cuyas obras tienen el potencial de generar cambios positivos en el mundo. Su misión es amplificar la visibilidad internacional de talentos comprometidos con el impacto social y ayudar a que sus películas lleguen a audiencias amplias y diversas.

Al impulsar historias que generan transformación, Alternativa conecta regiones, fortalece a las comunidades locales y contribuye a procesos significativos de cambio social.