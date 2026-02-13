Imagen

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

Esta es la primera vez en la historia del festival itinerante, que llega este año a Medellín, que encarga su imagen oficial a través de convocatoria abierta. Hay mil dólares de premio y notable visibilidad.

Redacción Arcadia
13 de febrero de 2026, 12:07 p. m.
Alternativa es un proyecto internacional sin ánimo de lucro lanzado en 2023 por la empresa global de tecnología inDrive.
Alternativa es un proyecto internacional sin ánimo de lucro lanzado en 2023 por la empresa global de tecnología inDrive. Foto: Alternativa Festival

Alternativa Film Festival (AFF), cuya tercera edición se llevará a cabo en Medellín del 21 al 30 de abril de 2026, anuncia la convocatoria abierta dirigida a artistas visuales colombianos para crear la imagen oficial y aplicaciones.

La obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial del festival y será adaptada a todos los materiales de comunicación, tanto impresos como digitales. El artista o colectivo ganador recibirá un premio de 1.000 dólares y visibilidad en todas las plataformas de Alternativa (más detalles adelante).

Esta es la primera vez en la historia de Alternativa Film Festival que su imagen oficial se encarga a través de una convocatoria abierta, dando inicio a una nueva tradición. Como festival nómada que se traslada a una región diferente en cada edición, AFF busca que la imagen oficial de cada edición sea un símbolo de su lugar y su tiempo, reflejando el contexto cultural del país y la ciudad anfitriona a través de la visión artística de creadores locales. Para su tercera edición, Alternativa Film Festival busca una imagen original que refleje la misión y visión del festival, y que capture la energía cultural y el espíritu de Colombia y/o Medellín, sin recurrir a estereotipos ni exotismos.

AQUÍ, EL ENLACE DE LA CONVOCATORIA.

Este viernes 10 de octubre finaliza la convocatoria para participar en la tercera edición del Festival Alternativa.
Como festival nómada que se traslada a una región diferente en cada edición, AFF busca que la imagen oficial de cada edición sea un símbolo de su lugar y su tiempo. Foto: cortesía FCA

La convocatoria está abierta a artistas visuales colombianos, incluyendo artistas individuales, ilustradores, diseñadores gráficos, así como agencias creativas, estudios o colectivos. Los postulantes deberán enviar una propuesta sólida y original de imagen oficial, con la opción de presentar hasta tres obras, ya sea como piezas independientes o como variaciones de un mismo concepto. Se aceptan todas las técnicas, incluyendo ilustración, collage, diseño gráfico, fotografía, técnicas mixtas y obras digitales o hechas a mano, siempre que cumplan con los requisitos técnicos descritos en las Bases de la Convocatoria.

La fecha límite de postulación es el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 p. m. de Colombia. Las aplicaciones deberán enviarse a través del formulario disponible en la página de la convocatoria (recalcamos el link) en el sitio web oficial de Alternativa, junto con las Bases de la Convocatoria / Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.

La edición 2026 del Festival de Cine Alternativa proyecta ser la más diversa, poderosa y significativa de todas.
El ganador y la imagen oficial del festival serán anunciados públicamente durante una rueda de prensa a finales de marzo de 2026, previo al inicio del festival. Foto: cortesía FCA / Elbadas

Las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por miembros de los equipos de Alternativa e inDrive, así como por expertos colombianos en comunicación visual y diseño. Entre tres y cinco proyectos preseleccionados serán destacados en el sitio web y en las redes sociales de Alternativa.

El ganador y la imagen oficial del festival serán anunciados públicamente durante una rueda de prensa a finales de marzo de 2026, previo al inicio del festival. Además del premio en efectivo, el ganador recibirá visibilidad en todas las plataformas del festival, incluyendo el sitio web y redes sociales, menciones en comunicados de prensa y materiales de mercadeo, y una invitación para asistir al festival en Medellín, incluyendo la Ceremonia de Apertura, la Ceremonia de Premiación y funciones seleccionadas.

Representación colombiana en la Berlinale 2026: un cortometraje Wayuu, lo nuevo de Diana Bustamante y más

La programación 2026

Esta se centrará principalmente en proyecciones públicas de las películas seleccionadas en Competencia, junto con conversaciones y otros eventos abiertos al público diseñados para profundizar el impacto social de las obras y fomentar el diálogo con las audiencias. Todos los eventos públicos del festival están planeados para ser gratuitos, sujetos a aforo y a posibles requisitos de inscripción, en línea con su misión de llevar historias poderosas a públicos más amplios.

El festival contará con Industry Days/Días de Industria, un programa profesional que conectará a cineastas, productores y líderes del sector de impacto social, promoviendo el intercambio de conocimientos y la colaboración.

Y claro, culminará con una Ceremonia de Premiación. En AFF 2026, tres de los siete premios estarán dedicados específicamente a cineastas latinoamericanos. El nuevo Focus Award reconocerá un largometraje que ofrezca una mirada profunda a las complejidades de la región foco de Alternativa en esta edición: América Latina.

El Festival de Cine Alternativa 2026 cierra su convocatoria este viernes 10 de octubre.
El festival culminará con una Ceremonia de Premiación. En AFF 2026, tres de los siete premios estarán dedicados específicamente a cineastas latinoamericanos. Foto: cortesía FCA

Vale aclarar que Alternativa es un proyecto internacional sin ánimo de lucro lanzado en 2023 por la empresa inDrive. El proyecto está diseñado para apoyar y promover a cineastas del Sur Global cuyas obras tienen el potencial de generar cambios positivos en el mundo. Su misión es amplificar la visibilidad internacional de talentos comprometidos con el impacto social y ayudar a que sus películas lleguen a audiencias amplias y diversas.

Al impulsar historias que generan transformación, Alternativa conecta regiones, fortalece a las comunidades locales y contribuye a procesos significativos de cambio social.

