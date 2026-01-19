Representación colombiana en la Berlinale 2026: un cortometraje Wayuu, lo nuevo de Diana Bustamante y más

Es uno de los festivales más importantes de la industria cinematográfica mundial y, por eso, integrarlo representa una gran vitrina y un gran honor. La Berlinale marca una cita anual para más de 19 mil visitantes profesionales de la industria cinematográfica, provenientes de alrededor de 130 países. En ella se exhiben más de 400 películas cada año en las diferentes secciones y el European Film Market (EFM) es, igualmente, uno de los principales del sector. La edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín se llevará a cabo del 12 al 22 de febrero, y Colombia cuenta con representación en varias instancias.

El programa Berlinale Generation promueve la diversidad y pluralidad del cine juvenil a nivel mundial con historias auténticas y relevantes, y allí tendrá su premier mundial el cortometraje indígena Wayuu, Jülapüin Yonna (The Dream of Dance), como parte de la sección Generation 14plus. Esta cuenta cómo, cn el corazón de la Alta Guajira, Weinshi, una niña de 15 años del pueblo Wayuu cuyo nombre significa “Tiempo”, comienza a escuchar un llamado ancestral en sus sueños. Le dice que la tierra debe ser sanada a través de la danza sagrada de su pueblo, la Yonna. El cortometraje es escrito y dirigido por Luzbeidy Monterrosa Atencio, con la producción de Sara Cardozo productora.

En la sección Forum Expanded participan El León, dirigido por Diana Bustamante; y Filme Pin (Colombia, Portugal) de los directores María Rojas Arias y Andrés Jurado Uribe.

Por su parte, en Forum participan Piedras preciosas (Colombia, Portugal), del director Simón Vélez; y The Moths & the Flame (Estados Unidos), del director colombiano Kevin Contento.

Forum Expanded y Forum se configuran como espacios de pensamiento crítico donde el cine dialoga con lo social, lo artístico y lo estético desde múltiples perspectivas. Su programación cruza tiempos, lenguajes y tecnologías, reuniendo propuestas analógicas y digitales, miradas autorales y narrativas de género, así como ensayos audiovisuales, piezas híbridas, documentales y otras expresiones como performances y música en vivo.

Como parte del 23 Berlinale Co-Production Market, fue seleccionado el proyecto People Still Die of Love (Chile, Colombia), del director Fernando Guzzoni, producido por Oro Films y Hea Sas. Este encuentro está dirigido a profesionales clave del sector que son seleccionados por su participación activa en coproducciones internacionales. El espacio ofrece la oportunidad de descubrir nuevos proyectos de largometraje y series de ficción, e identificar aliados estratégicos para fortalecer sus redes profesionales, además de conocer de primera mano las tendencias actuales en financiación y producción.

Por otro lado, la directora y directora de fotografía, Paula Moreno Vergara, hará parte del Berlinale Talents 2026, que del 13 al 18 de febrero reunirá a 200 cineastas de todo el mundo en una intensa agenda de charlas, talleres y debates. Berlinale Talents es un programa de desarrollo de talentos que, como parte del Festival de Cine de Berlín, explora el cómo y el porqué de la realización cinematográfica con el fin de mantener su misión de generar conexiones entre los cineastas y creadores de las series más prometedoras del mundo.

Paula Moreno ha desempeñado el rol de directora de fotografía en producciones como A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco (en posproducción), y Selva (2025), ambas dirigidas por Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García. Fue directora de fotografía, directora y guionista de Todavía despierto (2023).

