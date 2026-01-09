Mucho de lo que vale la pena ver en este año de enorme cine está en salas, con películas como Fue solo un accidente, de Jafar Panahi, y Sentimental Value, de Joachim Trier, con cuyos directores excepcionales hemos hablado en Arcadia y SEMANA. Pero en el país están pendientes varios estrenos que en la temporada de premios de Hollywood vienen sumando nominaciones y triunfos, y seguirán siendo protagonistas.

Les presentamos estas siete películas notables que están en el radar de la crítica con su fecha de estreno en salas del país. En tiempos en los que ir a una sala de cine es casi subversivo, no pierda la oportunidad de vivir el séptimo arte de autor como se debe.

No Other Choice - 15 de enero

¡Muerto (o asesino) antes que pobre! Foto: ©CJ ENM

La más reciente producción del célebre director surcoreano Park Chan-wook, nominada a mejor película internacional, es una experiencia brutal que reta en su humor negro y en su tragicomedia en espiral descendiente, con su comentario sobre una clase media que no sabe cómo mantener su estatus de vida en el siglo XXI. Y golpea fuerte porque su premisa resulta demasiado factible en el marco actual: en un tiempo marcado por el reemplazo de fuerzas trabajadoras por máquinas e inteligencias artificiales, un mando medio que ha dado 25 años a su empresa de papel es despedido. Ante la devastadora realidad de tener muy pocas nuevas oportunidades, el protagonista asume el momento como una guerra de su familia contra todo e idea un plan oscuro para quedarse con la única vacante que hay (que, de paso, le toca provocar).

Marty Supreme - 22 de enero

Chalamet ganó a Mejor actor en los Critics Choice y fortaleció su posición en una categoría muy disputada en los grandes premios. Foto: Atsushi Nishijima

La primera cinta de Josh Safdie sin su hermano Ben (dieron vida a la frenética Uncut Gems) viene de la mano del estudio A24. En esta cinta, Timothée Chalamet, que se llevó con este rol el premio a mejor actor en los Critics Choice y fortalece su posición en una categoría disputadísima, interpreta a Marty Mauser (basado en Marty Reisman, un hombre de carne y hueso), “un joven con un sueño que nadie respeta, y que va y vuelve del infierno en su búsqueda por la grandeza”. Muchos han asemejado esta cinta a la mencionada Uncut Gems, pues acompaña con frenesí casi inverosímil pero cautivante el guerreo de este buscavidas, que terminó por convertirse en el jugador más veterano en ganar una competición nacional de ping-pong, a los 67 años. Con Gwyneth Paltrow.

Hamnet - 29 de enero

Es el momento de Jessie Buckley, todo el que ha visto 'Hamnet' lo sabe. Foto: UIP

La nueva película de Chloé Zhao, guionista y directora ganadora del Óscar por Nomadland, se basa en la novela homónima de Maggie O’Farell y cuenta la historia que inspiró Hamlet, la obra maestra atemporal de Shakespeare (Paul Mescal). La directora china, que se llevó la estatuilla dorada en 2021, regresa por sus fueros más inspirados, narrando desde la perspectiva de Agnes, esposa de William Shakespeare, interpretada por la genial Jessie Buckley, que viene de ganar en los Critics Choice a mejor actriz. Así, se ofrece un vistazo a la familia; a Susana, su primogénita; a sus gemelos, Judith y Hamnet, en una película que aborda una amplia variedad de temas como la maternidad, el dolor y la pérdida (y promete sacarnos muchas lágrimas). Con Emily Watson.

Sirat - 5 de febrero

La película de Laxe o se ama o se odia... Foto: Cineplex

La película de Oliver Laxe, “un viaje sensorial a ninguna parte”, divide opiniones como suele hacerlo el arte más interesante, que exige experimentarse para dar pie a una opinión. En ella, un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en las montañas del sur de Marruecos. Lo hacen en medio de una búsqueda: Mar, su hija, su hermana, desapareció meses atrás en una de esas fiestas sin amanecer y quieren dar con ella, saber qué sucedió. Errantes, reparten su foto una y otra vez, rodeados de música electrónica y entran en contacto con un tipo de libertad hasta ese momento impensable. Y es siguiendo a un grupo de raveros que padre e hijo llevan su búsqueda hasta una última fiesta en el desierto, donde esperan encontrar a la joven.

La Voz de Hind Rajab - 19 de febrero

Si hay una película urgente, es esta. Foto: Mime Films, Tanit Films

La producción parte de la grabación real de Hind Rajab, una niña palestina de 5 años, atrapada en un coche con los cadáveres de seis familiares, todos asesinados por el ejército israelí en Gaza. Porque mientras los disparos impactan el vehículo, la pequeña llama a la Media Luna Roja Palestina pidiendo ayuda. A partir de ese desgarrador material, la directora Kaouther Ben Hania ficciona con un grupo de actores que encarna lo que vivieron aquellos que respondieron a la llamada, sus palabras, sus reacciones y sus emociones ante la tensión implacable de lidiar con esta realidad. Para varios críticos, esta película impacta mientras genera reflexiones sobre el cine y cómo debe representar acontecimientos tan presentes.

O agente Secreto - 26 de febrero

Wagner Moura vuelve a trabajar en cine de su país después de 12 años, en una producción notable. Foto: MUBI-CINEPLEX

La película de Kleber Mendonça Filho, uno de los mejores directores brasileños de la actualidad, está entre las mejores del año, y le ha significado a su protagonista Wagner Moura nominaciones a los grandes premios (sería bueno verlo llevarse uno). También marca el regreso del actor al cine en su idioma después de 12 años. Bajo el comando de Mendonça, Moura interpreta roles en distintas líneas de tiempo acompañado por un reparto excepcional de desconocidos para nosotros que se hacen rápidamente entrañables. Por un lado, Moura es un hombre que con cambio de identidad y desplazamiento trata de escapar de la persecución de la dictadura en los años setenta, pero quiere volver a ver a su hijo. Por otro, interpreta una versión adulta de ese hijo. Espere, previo al estreno, nuestra entrevista con el genial actor.

Nouvelle Vague - 23 de abril

Se dice, sin ironía, que Linklater es el primer estadounidense en hacer una película verdaderamente europea. Foto: Jean-Louis Fernandez

Richard Linklater, el director de Boyhood y de la trilogía de Antes de amanecer, estrenó dos películas casi simultáneamente, probando la fuerza creativa inagotable que es. Una es Blue Moon, con Ethan Hawke, que llegará en algún punto al país; la otra es Nouvelle Vague, un genial homenaje a la Nueva Ola del cine francés que el director Jean-Luc Godard (fallecido en 2022) impulsó con muchos de sus colegas contemporáneos. La historia se cuenta desde su mirada en blanco y negro (no podía ser de otra manera) a la producción del clásico más resonante de Godard, Sin aliento. Con la actuación de Guillaume Marbeck (Godard), Zoey Deutch (Jean Seberg), Aubry Dullin (Jean-Paul Belmondo) y Adrien Rouyard (François Truffaut).