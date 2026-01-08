A partir del 6 de enero, el Idartes apuesta a acompañar a su gente en la capital con cine de enorme calidad y relevancia. Lo hará a través de la Cinemateca de Bogotá, ese templo increíble dedicado al séptimo arte y a las artes audiovisuales, en el centro de la capital, con una atractiva programación de películas, exposiciones, talleres y visitas guiadas.

Un panorama al año que fue 2025

En las salas de cine, se exhibirá la muestra denominada Panorama 2025, una selección de películas que llevarán al público a recordar grandes historias del año pasado, con un recuento especial de Estrenos Nacionales e Internacionales, Clásicos, Ciclo Rosa, Muestra Afro, entre otros, con narraciones diversas que invitan a la reflexión y el diálogo social.

'Culebra negra', una coproducción Brasil, Colombia, Francia, beneficiaria del FDC. Foto: compartidas por Proimágenes Colombia

Dentro de las películas destacadas del Panorama Nacional se encuentran títulos como: Carropasajero (Dir. Juan Pablo Polanco, César Alejandro Jaimes); Noviembre (Dir. Tomás Corredor); ¿Quién mató a Sofía? (Dir. Pedro Sosnitsky); Selva (Dir. Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio); Alma del desierto (Dir. Mónica Taboada-Tapia); El coloso (Dir. José Varón); Culebra negra (Dir. Aurélien Vernhes-Lermusiaux); Plata o mierda (Dir. Toia Bonino, Marcos Joubert); Morichales (Dir. Chris Gude); Horizonte (Dir. César Augusto Acevedo); Golán (Dir. Orlando Culzat); Forenses (Dir. Federico Atehortúa Arteaga); Adiós al amigo (Dir. Iván David Gaona).

'Fue solo un accidente', de Jafar Panahi, es cine genial, recursivo y valiente. También es resistencia contra un régimen y su censura. Foto: ©LesFilmsPelleas

Las películas del Panorama Internacional son Flow (Dir. Gints Zilbalodis); Sorda (Dir. Eva Libertad); ​​Aquí (Dir. Robert Zemeckis); Fue solo un accidente (Dir. Jafar Panahi); Mátate, amor (Dir. Lynne Ramsay); Las cosas indefinidas (Dir. María Aparicio); Una odisea en París (Dir. Boris Lojkine).

En 'Die My Love', bajo la batuta de la directora escocesa Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence entrega en Grace un rol feral que aborda la depresión posparto. Hace equipo con un excelente Robert Pattinson. Foto: Kimberly French

La película del Panorama Ciclo Rosa exhibirá Sueños (Deseo, amor) de Dag Johan Haugerud, Panorama Muestra Afro con Milisuthando de Milisuthando Bongela y Panorama Franja Clásicos presentará Masacre en Texas de Tobe Hooper, Amores perros de Alejandro González Iñárritu y la Trilogía de los colores con Azul, Rojo y Blanco de Krzysztof Kieślowski.

Amores Perros de Alejandro González Iñárritu cumplió 25 años y regresa a la Cinemateca. Foto: MUBI

De manera especial se realizará una muestra sobre los Premios Macondo 2025 que reúne Estimados señores (Dir. Patricia Castañeda); La salsa vive (Dir. Juan Carvajal); El Pantera (Dir. Frank Benítez); Matrioshka (Dir. Jorge Forero); La niña y el cazador (Dir. Luis Enrique Vanegas Obando).

'Estimados Señores' se consagró como la película más premiada de los Macondo 2025. Puede verla este mes en la Cinemateca. Foto: Premios Macondo A.P.I.

En la programación de los fines de semana se presentará la Franja Infantil con la película alemana, Elfi y el reino perdido de Ute von Münchow-Pohl y la Franja Juvenil con El Cuento de la princesa Kaguya del director japonés Isao Takahata.

'No Other Choice', de Park-Chan wook, entrega un comentario durísimo sobre los tiempos actuales en código de humor negro. Foto: ©CJ ENM

Un genial inicio del año que es 2026

En los estrenos internacionales que abren el 2026 harán parte de nuestra programación: Valor sentimental de Joachim Trier, El beso de la mujer araña de Bill Condon y La única opción de Park-chan Wook.

Además, la Franja Vive la Cinemateca tendrá cinco funciones especiales donde los asistentes podrán ver Until my voice breaks de Mario, Lucas, Sepia, Curso 29 de Juan Mauricio Piñeros y Cristian Corradine, CU de Jesús Arley López y Documental de Glen Velez, que mira al contexto carcelario y de derechos de la población privada de la libertad, de la Corporación de Cine Contracorriente.

Quizá la mejor película de 2025 se puede ver este enero. No se la pierda. Foto: cortesía Mubi/Cineplex

La programación de Persona Mayor presentará con entrada libre la película Sofía y El terco de Andrés Burgos; y para personas con capacidades diversas exhibirá Noviembre de Tomás Corredor con audiodescripción, Lengua de Señas Colombiana (LSC) y subtítulos descriptivos enriquecidos. Y, la Franja Clásicos tendrá Z de Costa-Gavras, Mis vecinos los Yamada de Isao Takahata, Los paraguas de Cherburgo de Jacques Demy y El regreso del gato de Hiroyuki Morita.

'Noviembre' de Tomás Corredor, se proyectará con audiodescripción, Lengua de Señas Colombiana (LSC) y subtítulos descriptivos enriquecidos. Foto: Burning

Para los seguidores de la Franja Local se exhibirá el programa Antípodas de Bogotá: de Suba a Ciudad Bolívar que reúne dos cortometrajes: Rutas de la memoria local - Suba un creación colectiva de la Localidad de Suba y Mi ranchito hermoso de Yesid Zúñiga de la Ciudad Bolívar.

Más que cine

La BECMA (Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales) presenta una agenda especial que da apertura a las actividades del año, compuesta por estas actividades con inscripción previa: el Taller Animando mundos en plastilina; el conversatorio Poéticas Radicales - Manifiestos cinematográficos y collage.

En la Galería y en el Taller de la Imagen de la Cinemateca de Bogotá estará abierta, hasta el 31 de mayo, la Exposición MediaExp, un espacio de análisis, experimentación y juego que impulsa nuevas formas de creación y prácticas artísticas contemporáneas en torno a las artes audiovisuales. Esta exposición contará con actividades de mediación para todos los públicos los días 14, 17, 21, 24, 28 y 31 de enero a las 4 p.m., con inscripción previa aquí.

Hasta el 22 de enero, en la Sala E, la exposición Estructuras resonantes reúne las exploraciones desarrolladas durante el Laboratorio Estructuras resonantes, en la Temporada de Arte Sonoro del Media Lab Cinemateca. En esta, las personas experimentaron con la escucha, el cuerpo y la tecnología para crear obras que habitan entre el sonido, el objeto y el espacio.

En la película ‘Horizonte’, Inés y su hijo Basilio se reencuentran en la muerte para emprender un viaje físico y espiritual en un mundo completamente devastado por la guerra. El guion y la dirección estuvieron a cargo de César Augusto Acevedo. Foto: Carolina Navas / suministrada para El País

El 29 de enero a las 4:00 p.m., se realizará el performance con los artistas Juan Sebastián Cortés / Somnalsynth Oryfon - ACTO IV: Sintetizador esotérico Captador de la Fuente – Cuadrafonía alienígena; Luz Adriana Quiceno / Concierto de truenos performance; y el Colectivo Auto(De)Tune / Interferencias(En)Trance.

Las dos exposiciones de entrada libre tendrán atención de martes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

'La mujer china' del célebre Jean-Luc Godard, en la Franja clásicos de las cinematecas locales. Foto: AFP

Cinematecas locales también vibran

En las cinematecas locales ubicadas en los Centros de la Felicidad CEFE - El Tunal (Localidad de Tunjuelito) y Fontanar del Río (Localidad de Suba) encontrará una programación variada en las franjas Cine Colombiano, Cine del mundo, Franja Local, infantil, juvenil y Clásicos, donde los asistentes podrán ver La mujer china de Jean-Luc Godard, La otra forma de Diego Guzmán, Kina & Yuk: Zorros de los témpanos de hielo de Guillaume Maidatchevsky, Mamá es genial de Emilie Brisavoine, El odio de Mathieu Kassovitz, Rosalie de Stéphanie Di Giusto, entre otros, a partir del 16 de enero con funciones de viernes a domingo con entrada libre, conozca aquí la programación.

Así, la Cinemateca de Bogotá agradece a los 175.641 asistentes que acompañaron la programación 2025 y con esta programación proyecta la posibilidad de seguir consolidándose como un espacio de encuentro, creatividad e inspiración para el desarrollo de las artes audiovisuales de Bogotá.