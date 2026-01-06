Una obra dedicada a explorar las problemáticas actuales del río Atrato protagoniza la instalación Atrato, parte de la programación del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo, fundado en el siglo XIX y que cuenta con un único espacio dedicado a intervenciones de artistas contemporáneos, principalmente en torno al arte digital.

La instalación es del colombiano Juan Covelli, cuarto artista invitado a ocupar este espacio y el primero de Colombia en presentar allí una exposición individual. Covelli es reconocido por obras que abordan la relación entre tecnología, patrimonio, arqueología y prácticas decoloniales, y ha expuesto en instituciones como el KW Institute for Contemporary Art de Berlín, el Museo de América de Madrid y el Museo de Arte Moderno de Medellín.

Covelli cuenta también con reconocimientos como una reciente mención de honor en la categoría New Animation Art de Prix Ars Electronica 2025, en Austria, el festival de artes electrónicas más importante del mundo; el Lumen Prize (2021), uno de los galardones globales de arte digital más reconocidos; una nominación al Premio Luis Caballero en Colombia; y su participación en diversas residencias artísticas internacionales, entre ellas el programa PATH-AI de Somerset House Studios en el Reino Unido (2022), The Collective Subject of History, desarrollada por Elvira Dyangani Ose en colaboración con el archivo de Guttormsgaard en Noruega (2018), y la Mazra’ah Media Arts Residency, Diriyah Art Futures, en Arabia Saudita.

Juan Covelli es el cuarto creador en el mundo invitado a ocupar este espacio del V&A. Su obra ha sido reconocida con premios y residencias internacionales en instituciones como Ars Electronica, Somerset House Studios y con una nominación al Premio Luis Caballero. Foto: Cortesía de Juan Covelli

Atrato es una obra comisionada por el museo V&A a Covelli, en el marco de un proyecto de investigación más amplio del artista sobre cuerpos de agua en Colombia, específicamente ríos. Su primera aproximación fue un trabajo sobre el Salto del Tequendama, una reflexión sobre cómo este río pasó de ser mito fundacional de Bogotá a convertirse en cloaca.

Esta segunda incursión se centra en el río Atrato, principal afluente del Chocó y el primero en Colombia declarado sujeto de derechos (sentencia T‑622 de 2016 de la Corte Constitucional), una figura jurídica que contrasta con la realidad actual del río, hoy gravemente afectado por la minería ilegal y sus consecuencias sociales y ambientales.

El Atrato es el río más largo de Chocó (750 km), y el más importante de Quibdó. De su afluente, uno de los más caudalosos del mundo pues puede tener hasta 500 metros de ancho y casi 40 de profundidad en algunos tramos, viven cientos de personas. Foto: Edwin Rengifo

“Presentar este trabajo en un espacio como el V&A, con su historia colonial y una colección construida a partir del saqueo imperial, permite reconfigurar esas narrativas desde el sur. Es una forma de introducir voces, memorias y paisajes que han sido silenciados por siglos”, afirma Covelli. Para el artista, la presencia de creadores latinoamericanos en estos espacios no es solo representativa sino transformadora, porque abre posibilidades para generar una conciencia crítica sobre el origen de los materiales que usamos, las tecnologías que consumimos y las cosmologías que estamos perdiendo.

Sobre la obra ‘Atrato’

Atrato está ubicada en una sala del Photography Centre del V&A, de arquitectura victoriana, que en esta ocasión es transformada mediante un diseño sonoro envolvente construido a partir de alabaos y sonidos recogidos en el departamento del Chocó. La instalación propone así una intervención a este espacio clásico.

La obra se compone de varios elementos articulados alrededor de la proyección de un videoensayo que evoca el formato documental para narrar la situación del río. Esta proyección se ubica sobre una estructura palafítica que descansa en el piso y se refleja en una superficie espejada, que simula el reflejo de la selva en el agua y recrea la sensación de espejismo propia del río en calma.

El video está acompañado por un gran fotomural con imágenes satelitales del río, que muestran cómo esta fuente de agua ha sido transformada y destruida por la minería ilegal, principalmente el río Quito, afluente del Atrato, afectado por las dragas y la pérdida de cauce. También hay una serie de piezas precolombinas de oro encontradas en la colección del museo, parte del patrimonio colombiano, que señalan tanto la relación con el oro de las sociedades precolombinas como la continuidad de las lógicas coloniales en los museos occidentales.

La instalación incluye además lingotes de oro producidos a partir de basura electrónica, ventiladores holográficos con proyecciones de especies endémicas del río modeladas y animadas en 3D para evidenciar los efectos de la contaminación en los organismos que allí habitan, y una pantalla LED que informa en tiempo real el precio internacional del oro.

“Es un videoensayo que habla de la relación entre colonia, extractivismo y neoextractivismo, y entre el oro antiguo y el oro nuevo”, explica Covelli. “Se puede ver cómo el río ha perdido su cauce, se ven las dragas trabajando; se ve el daño de manera visceral”.

Algunas piezas de esta instalación también se exhiben actualmente en el Museo de Antioquia, en Medellín, donde el público puede acercarse a esta reflexión sobre el río Atrato, el oro y las violencias ambientales desde el contexto colombiano. Foto: Cortesía de Juan Covelli

Atrato (que cuenta con el apoyo de la KHR McNeely Family Foundation y de la Embajada de Colombia en el Reino Unido), obra inédita, se inauguró en Londres, donde permanecerá en exhibición hasta el mes de febrero, y de la que algunas piezas también se presentan en la exposición actual del Museo de Antioquia, en Medellín, abierta hasta XXX.

La obra invita a pensar cómo el arte tiene la capacidad de formular preguntas que los discursos técnicos o jurídicos no alcanzan a plantear y a visibilizar problemáticas que, aunque profundamente locales, resuenan a escala global.