“Selva no es solo una película; es una radiografía incisiva de la alienación generacional, un grito de rabia y necesidad, y un espejo de la juventud desorientada”, aseguran sus creadores, y razón no les falta. La producción ofrece una experiencia que refleja los sentimientos de desconexión de muchos jóvenes profesionales en esta ciudad y en este país. Se estrena este sábado 23 de agosto en la Cinemateca de Bogotá, pero tiene una gira planeada por distintas ciudades del país, así que vale estar pendientes.

La película de ficción narra la historia de Julián (interpretado por José Restrepo), un hombre atrapado en la rutina de un call center, desconectado emocionalmente de su entorno y de sí mismo.

En un océano de llamadas hostiles, una llamada franca y profunda agita el mundo de Julián. | Foto: Cortesía Selva Producciones

Seguimos a este protagonista mientras, en paralelo, en la Bogotá que enmarca de genuina manera, se da un fenómeno inesperado: el vuelo desorientado de una bandada de flamencos. En ese marco, Julián emprende su propio viaje introspectivo por la ciudad. En un océano de llamadas, con diferentes niveles de agresividad, una llamada calmada, profunda, lo sacude y lo lanza a un recorrido por calles, recuerdos y afectos perdidos. Julián busca de una respuesta a su vacío existencial, y la pregunta es si él, y los flamencos, pueden reencontrar el rumbo.

Julián en su laberinto existencial. | Foto: Cortesía Selva Producciones

Selva se estrena este sábado 23 de agosto a las 4:30 p. m. en la sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. En la capital habrá funciones y conversatorios con los directores y parte del crew en la Cinemateca de Bogotá el 23, 24, 26 y 27 de agosto y funciones hasta el 31 de agosto.

También tendrá exhibiciones y conversatorios en la Universidad Nacional en alianza con el Festival Equinoxio, en la Universidad Manuela Beltrán el 16 de octubre, en el Cineclub Contrapicado el 25 de septiembre y una función especial en Cinema Paraíso con el Teatro Petra.

Esta joven de vena rapera, en el rebusque... | Foto: Cortesía Selva Producciones

Luego el recorrido continúa en Cali en septiembre con exhibiciones y conversatorios con la Red de Cineclubes de Cali, Takeshima y Cinema Local. Siguiendo en Manizales en colaboración con la Universidad Nacional de Caldas y Cinespiral y en octubre la gira llegará a Medellín en colaboración con la Universidad de Antioquia y Procinal Las Américas, para terminar el recorrido en noviembre con funciones en cineclubes y espacios culturales en todo el país.

Selva está gestada desde la rabia y la necesidad, es un manifiesto contra la precariedad existencial y la falta de espacio para la juventud en un país que no parece tener lugar para nosotros Esteban Hoyos García

La cinta es una radiografía cruda y poética de la alienación urbana y el hastío generacional, enmarcada en la vida de un joven que se siente atrapado en la monotonía de un call center.

Según Esteban Hoyos García, codirector de la película: “Selva está gestada desde la rabia y la necesidad, es un manifiesto contra la precariedad existencial y la falta de espacio para la juventud en un país que no parece tener lugar para nosotros”.

Aves en la ciudad, ¿volverán a su hábitat? | Foto: Cortesía Selva Producciones

La película fue rodada en Bogotá, los fines de semana, durante dos años. Entre trabajos distintos y ocupaciones, por amor a la película, todos la sacaron adelante. Cuenta con las actuaciones de José Restrepo, Marcela Valencia y Laura Tobón, quienes dan vida a personajes llenos de matices y humanidad.

Marcela Valencia suma su talento. Interpreta a la madre de Julián. | Foto: Cortesía Selva Producciones

Esteban Hoyos García comenta: “No solo es nuestra ópera prima, es la primera película de gran parte del crew. La grabación de Selva duró más de dos años por su modelo de producción, así que en cada fase íbamos evolucionando como directores y como personas, aprendiendo de las etapas anteriores y conociendo cada vez más a los personajes y a todo el equipo de colaboradores y amigos que nos acompañó en esta aventura. Lo más valioso, sentimos, es ver cómo logramos remar contracorriente, creyendo por encima de todo en la fuerza de la amistad y de las ganas de hacer y de soñar, oponiéndonos a una idea de cine industrial para crear algo íntimo, hecho entre amigos y de cocción lenta”.

Julián, uno de millones... | Foto: Cortesía Selva Producciones

Los jóvenes directores Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio, unieron sus talentos para realizar este largometraje, que por cuenta de su propuesta fue beneficiario del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en las modalidades de Desarrollo y Posproducción. Aquí, a diferencia de otros países hasta hace poco referentes en este sentido, los jóvenes cineastas y el cine independiente nacional aún tienen apoyo institucional.

Lo más valioso, sentimos, es ver cómo logramos remar contracorriente, creyendo por encima de todo en la fuerza de la amistad y de las ganas de hacer y de soñar, oponiéndonos a una idea de cine industrial para crear algo íntimo Esteban Hoyos García

Sobre el camino que ha seguido la producción, se debe anotar que participó en el taller Work in Progress del Festival de Cine de San Sebastián y que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias 2025 (donde dejó gratas impresiones).

A los logros que han cosechado con la ópera prima que estrenan en salas, los directores suman también el camino su segundo largometraje, A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco, que se encuentra en la etapa de desarrollo, y es uno de los cuatro proyectos latinoamericanos seleccionados para el Work in Progress del Festival de Cine de San Sebastián. Es decir, regresarán a ese espacio que ya los ha impulsado en el pasado, para gran efecto.

Más públicos, públicos distintos

La película es distribuida por la Agencia de Promoción y Distribución DOC:CO, que le ha diseñado una estrategia de promoción a nivel nacional buscando espacios alternativos de exhibición y conectar la cinta con el público nacional a través de espacios de encuentro del equipo con su audiencia.

Dónde ser nosotros... | Foto: Cortesía Selva Producciones

“Lo que se viene para Selva es muy emocionante", ” afirma Juan Miguel Gelacio codirector. “Se buscó que la distribución fuera un viaje, una aventura, y una manera diferente de hacer las cosas. Inspirados en la música y en la lógica de los conciertos, vamos a tener una gira a lo largo del país, tendremos eventos en Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y muchas ciudades más, un viaje por todo el país durante cuatro meses, invitando a actores, miembros del crew a hacer parte de este viaje y buscando que la película resuene en la mayor cantidad de poblaciones posibles".

Ahora solo resta ahora que ustedes, del lado del público, vayan al encuentro de la obra.