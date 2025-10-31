En un marcado acento del sur estadounidense y con más dulzura de la que podíamos imaginar, que no era poca, Sissy Spacek nos contesta una llamada desde una habitación de hotel en Nueva York.

La llamamos para hablar de Die My Love (Mátate Amor), la película que hizo bajo la batuta de una autora como lo es la directora escocesa Lynne Ramsay, que dejó una potente huella para muchos desde Tenemos que hablar de Kevin (2011). En esta nueva cinta, que se estrenó en Cannes, Spacek interpreta a Pam, la suegra de Grace, el personaje protagónico que entrega Jennifer Lawrence.

Lawrence es una actriz que, tal y como Sissy Spacek, ganó el premio Óscar a Mejor actriz a joven edad. Para 2026, Jennifer seguramente será nominada de nuevo por este, quizá su mejor papel a la fecha; más allá de la valoración, es indudablemente su rol más feral e intenso, un hito en una carrera llena de hitos.

Este es un rol que a Jennifer Lawrence le valdrá una nominación al premio Óscar, como mínimo. | Foto: Seamus McGarvey / MUBI

Así pues, a esta inquietante, atmosférica, estimulante y cruda producción de casi dos horas, liderada por estas dos enormes actrices y nutrida por talentos como Robert Pattinson, Nick Nolte y Lakeith Stanfield, no le queda grande el calificativo de obra de séptimo arte, y llega a salas de cine colombianas este jueves 6 de noviembre (para luego aterrizar en MUBI, meses después, pero sépanlo, la gran pantalla la amerita).

La trama adapta la novela homónima publicada por la escritora argentina Ariana Harwicz; el tipo de novela que solo una poeta del cine se atrevería a abordar, por lo interna y sensiblemente febril que resultan su narración y su lectura.

"Siempre he amado a Jennifer Lawrence", dice Sissy. "La conozco desde que era adolescente. Comenzó siendo una gran artista y simplemente ha seguido adelante, sin tener miedo de asumir papeles como este". | Foto: Kimberly French / MUBI

En el medio de la historia, una novel madre (Grace, interpretada por Lawrence) que lleva a su bebé a la casa que habitará con su marido (Jackson, un tremendo papel de Pattinson). No es cualquier casa, queda relativamente alejada, en medio de un bosque. Jackson la heredó tras la muerte de su tío, y se ve tan desaliñada e inestable como se siente la pareja, capaz de pasiones intensas y de desencuentros con igual explosividad.

No sobra decir que la casa, a su manera, es un personaje en sí. Y no debe sorprender esto en un cine como el de Ramsay, en el que la fotografía y la música también se constituyen como agentes potentes de la experiencia.

Y seguimos a Grace en sus episodios de crisis de identidad, de maternidad, de su mente y su ánimo, de su felinidad. Mucho es real, mucho es imaginado y febril, y la línea nunca queda del todo clara, incluso en lo que remite a una especie de affair en el que incurre. Cada espectador dibuja la suya.

En un entorno que la ve con juicio y prejuicio, Grace encuentra en su suegra Pam una mujer que entiende sus desequilibrios. A la vez, es una mujer cuyos vacíos y desequilibrios entiende, porque los tiene. Y. ¿quien mejor para interpretar a tal mujer que Sissy Spacek? La película responde: nadie. Hablamos con ella, y esto nos dijo.

Una en un millón

Texana de nacimiento, modelo 1949, la notable Sissy Spacek nos dice que vive en el estado de Virginia, mientras confiesa con pena que no sabe nada de Colombia. La perdonamos, obviamente la perdonamos, porque su arte no tiene fronteras y porque, además no la queremos enojar, ¿o acaso no la recuerdan en la película Carrie (1976)?

Bajo la dirección de Brian De Palma, quien adaptó la novel de Stephen King, Spacek dejó en su primer gran rol, uno para la historia. La chica tímida que, al ser matoneada por sus compañeros de clase y humillada cruelmente en la graduación, desata una venganza telequinética nunca antes vista. A todos los niños matoneados, Carrie los arropó con su venganza y les ofreció una vindicación, así fuera artística.

Sissy Spacek en el Set de 'Carrie', la adaptación de Brian Del Palma de la novela de Stephen King que la puso en el mapa. | Foto: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Ahora, cinco décadas después de esa película de tono inquietante que la propulsó a una carrera insuperable y le representó la primera de sus seis nominaciones a la estatuilla más codiciada de Hollywood (que se llevó en 1981 por su papel de Loretta Lynn en Coal Miner’s Daughter), Sissy Spacek sigue entregando roles que se quedan o en la psiquis del espectador o en su corazón. Y ese, en el fondo, es EL premio mayor, producto de una confianza que deposita en ella quien la busca actuar (en cine o en televisión, siempre sumando).

Sobre Die My Love (Mátate Amor), trabajar con Jennifer Lawrence, Lynne Ramsay y otros tantos genios, esto nos dijo.

Spacek se llevó el Óscar a Mejor actriz en 1981, por su rol en 'Coal Miner's Daughter', dirigida por el británico Michael Apted. Las otras nominadas ese año fueron Ellen Burstyn, Goldie Hawn, Mary Tyler Moore y Gena Rowlands. | Foto: Ron Galella Collection via Getty

Semana: Su carrera abarca 50 años, es una de las actrices más grandes de su generación. ¿Qué es lo que más atesora en su carrera?

Sissy Spacek: Todas las personas con las que he tenido la buena fortuna de trabajar durante estos 50 años. Es la colaboración con artistas maravillosos, incluyendo esta con Jennifer Lawrence, Lynne Ramsay, Nick Nolte y Rob Pattinson, y con todos los maravillosos directores con los que he trabajado. Estoy muy agradecida por eso.

Semana: Die My Love, qué película, qué poder... Cuéntenos por qué se unió al proyecto (además de todo ese talento congregado), ¿algo del proyecto le habló a nivel personal?

S.S: Bueno, siempre he amado a Jennifer Lawrence. La conozco desde que era adolescente. Comenzó siendo una gran artista y simplemente ha seguido adelante, sin tener miedo de asumir papeles como este. Y estuvo fenomenal en esta película. Pero fue Lynne Ramsay quien me atrajo. En un principio no veía cómo iba a poder hacerlo, porque ya tenía mi verano planeado, pero me reuní con ella y simplemente me dejé absorber por su creatividad, su arte y su entusiasmo por este proyecto. Pensé: “Bueno, no puedo perderme esto”.

La depresión posparto es uno de los temas centrales de esta película de la autora Lynne Ramsay. | Foto: Seamus McGarvey / MUBI

Semana: Ha mencionado repetidas veces la importancia de un director en su trabajo. ¿Qué diferenció trabajar con Lynne Ramsay respecto a otras de sus experiencias?

S.S: Bueno, es una mujer… Aunque ya en este punto he trabajado con varias mujeres... Creo que es algo que brota en el momento presente, ¿sabes? Cada director con el que trabajas, especialmente unos brillantes como Brian De Palma, Terrence Malick, David Lynch, Robert Altman, Michael Apted, saca cosas diferentes de ti, despierta nuevos lugares creativos dentro de ti. Y Lynne es eso: una artista de principio a fin, y también lo es Jennifer. Y esa fue la cuestión: se me presentó la oportunidad de trabajar con ellas y no iba a dejarla pasar.

Semana: Sabemos que hace su investigación. ¿Leyó la novela original? ¿Cómo trabajó su rol de Pam y qué le llamó la atención del guion?

S.S: Lo primero que le pregunté a Lynne cuando nos conocimos fue cómo podía, desde mi rol, Pam, servir a la historia. Entiendí que desde mi papel secundario necesitaba apoyar la narrativa y a los otros actores, particularmente a la nuera de Pam, Grace, y a su hijo. Y también tuve la oportunidad de trabajar con Nick Nolte por tercera vez en mi carrera, lo cual fue muy emocionante para mí. Y también me la llevé bien con otro joven actor, Lakeith Stanfield, con quien no tuve una escenas pero compartimos tiempo, ahí juntos. Fue algo maravilloso. Este proyecto tenía mi nombre escrito por todas partes.

Jennifer Lawrence es Grace y Robert Pattinson es su esposo Jackson. Ella es una persona de gatos, él es una persona de perros. | Foto: Seamus McGarvey / MUBI

Semana: Mencionaba a Jennifer Lawrence, y su actuación es impactante, nos deja sin palabras, sacudidos hasta la médula. Cuéntenos sobre trabajar con ella en las escenas que compartieron…

S.S: Lynne quería enfocarse realmente en el vínculo entre Grace y Pam como mujeres y en la empatía entre ellas: la empatía que Pam tenía por Grace al pasar por su psicosis y la empatía que Grace tenía por su suegra Pam, quien había cuidado a su esposo con demencia durante años y enfrentaba su pérdida. Ambas eran vulnerables, muy vulnerables. Y aun en la psicosis de Grace, que retrató Jennifer, tenía la capacidad de entender que Pam también estaba perdida. Y sabes, hay escenas muy hermosas entre ellas...

Repetimos foto solo porque es absolutamente preciosa y refleja una secuencia entre ambas mujeres que, por un momento, aligera las cargas en 'Die My Love'. | Foto: Kimberly French / MUBI

Semana: Hablando de Pam, hay una escena inolvidable en la que la vemos a usted salir con esta escopeta, sonámbula, filmada con una paleta oscura de colores. Háblenos de esa escena…

S.S: Bueno, ¡esa escena no estaba en el guion! Pero luego entró porque Lynne, pues, siempre está trabajando en el guion. Solo está terminado cuando que lo entrega. Y esa fue una de las cosas más emocionantes. Lynne construyó y amplió esa relación entre las dos mujeres, y agregó todos esos elementos. Yo estaba fascinada con ella, intrigada por la forma en que trabajaba y encantada de ser parte de eso. Todo eso salió de una mente tan creativa de Lynne Ramsay.

La directora y guionista escocesa Lynne Ramsay ya nos había movido el piso con una película como 'We Need to Talk About Kevin' (2011). Lawrence la buscó para 'Die My Love', porque creía que "nadie más podía dirigir esta cinta". | Foto: MUBI / A.P.I.

“Yo estaba fascinada con ella, intrigada por la forma en que trabajaba y encantada de ser parte de eso. Todo eso salió de una mente tan creativa de Lynne Ramsay”.

Semana: Antes de dejarla ir, agradeciéndole por décadas de actuaciones increíbles, ¿algún consejo para las nuevas generaciones? El mundo está muy sacudido. Es un tiempo muy oscuro, pero el arte nos salva. ¿Algo que quisiera decirle a quienes toman el camino que usted ha tomado?

S.S: Sí, tengo algo que decirles. Quiero que sean valientes, que crean en sí mismos, que tengan confianza, que se visualicen trabajando hasta una edad avanzada, que crean en ellos mismos y hagan las cosas que necesitan hacer para tomar impulso y poder alcanzar ese tren en movimiento de su carrera cuando pase. Pueden hacerlo, y los necesitamos desesperadamente, ahora más que nunca, para salvar nuestro planeta, salvar nuestro mundo, inspirarnos a todos. ¡Los necesitamos!

Palabra de Jenn