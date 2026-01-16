En sus más de dos horas, El botín (The Rip), película coescrita y dirigida por Joe Carnahan, explora una trama sobre policías al límite de las exigencias y de la ética, y lo hace de forma casi teatral, optando generalmente por espacios cerrados y diálogos cautivantes. Para esto, claro, hace falta un reparto de peso. Lo tiene.

La historia se basa en un episodio específico que vivió una unidad real de la Policía de Miami, cuya misión es la de incautar dinero, billetes (cuentan con un perro olfateador). Una tarde, ante un botín inesperado, exponencialmente millonario, la unidad enfrentó una posición complicada. La película ficciona desde ese punto los potenciales cursos de acción que vivieron sus integrantes. En el tema, la película conecta con We Own This City, gran miniserie de David Simon, en la que el dinero es tentación sistemática para algunos de los agentes que arriesgan la vida cada día, tienen familias que alimentar y son presa de la ambición o la circunstancia. Aquí, ladrón que roba ladrón no recibe cien años de perdón.

La película se inspira en una unidad real de la Policía de Miami y un episodio de incautación muy particular, que involucró millones de dólares y varias tensiones. Foto: NETFLIX

El proyecto es liderado por dos hermanos de vida, Matt Damon y Ben Affleck, veteranos de Hollywood, quienes le dieron luz verde al proyecto al leer el guion. Lo hicieron realidad desde su casa productora, Artists Equity. Esta, vale decir, está innovando en la manera en la que remunera a sus actores y a su equipo. Si a la película le va bien, a todos les va bien. Y si bien esta innovación no les gusta mucho a los grandes cacaos de la industria, ya se implementa y puede ser práctica común en un futuro no tan lejano.

Damon y Affleck, a quienes durante años se les criticó superficialmente (quizá como respuesta viperina a su éxito temprano), han demostrado desde su arte y los hechos que no solo piensan en sus intereses, que les importa toda la gente que hace cine. Porque impulsan lo que les nace. Sea una película de acción, una película de deportes y negocios (como lo fue Air) o una independiente, y tiene su huella.

El botín tiene altas chances de triunfar en el Top 10 global de la plataforma de streaming por la intriga oscilante que logra sostener a lo largo de su desarrollo y por las actuaciones que consigue del reparto estelar. A los famosos protagonistas y productores (Affleck y Damon), se suman Steven Yeun, Kyle Chandler, la reciente ganadora del Globo de Oro Teyana Taylor, la actriz de madre y sangre colombiana Sasha Calle (que habló con esta revista en español de Medellín) y la colombiana Catalina Sandino, nominada al Óscar. SEMANA habló con ella sobre un proyecto que considera un sueño hecho realidad.

A Ben Affleck y Matt Damon se les criticó por su éxito temprano, pero han demostrado liderar proyectos que entretienen y van más allá. Para Catalina Sandino, rodar con ellos se sintió casi surrealista. Foto: NETFLIX

SEMANA: Con su actuación, con Sasha Calle, de madre colombiana, una bandera y capos que quizá no son los más malos, hay representación colombiana en esta película. ¿Pudo aportar desde esa perspectiva?

CATALINA SANDINO: Sí. Ellos querían algo muy auténtico. La película se desarrolla en Miami, y sabemos que hay muchos latinos en Miami. ¡Yo no sabía que Sasha era colombiana! Pero apenas abrió la boca, empezó a salir Medellín. Y fue muy lindo encontrarse con ella en esta película. Ellos querían un español muy auténtico, y en un punto Sasha habla español, y nos dejaron hablar como hablamos. Fue chévere.

De madre colombiana, Sasha Calle se suma a la representación nacional en esta película, que se puede ver en casi todo el mundo. Foto: NETFLIX

SEMANA: La producción nace de la casa productora de Affleck y Damon, que presenta un modelo distinto al remunerar a su talento. ¿Eso formó parte de lo interesante del proyecto?

C.S.: No; yo, la verdad, no sabía cómo estaban manejando la compañía antes de involucrarme en esta película. A mí lo que me interesó fue trabajar con ellos, conocerlos, verlos. Para mí eso fue lo más importante como actriz. Nutrirme de actores que admiro. Y es que yo crecí viéndolos a ellos en películas. Me acuerdo de la primera película que vi de Ben, Armageddon, y bueno, en ese momento quedé enamorada de todos, de Ben Affleck con esta mujer y esa historia tan linda. Y claro, también vi después Good Will Hunting, la película que hicieron juntos. Una cantidad de películas les he visto, y ahora estar con ellos, viéndolos actuar, estando aquí (haciendo prensa) al lado con ellos, ¡es un sueño hecho realidad!

SEMANA: Cuéntenos sobre Lolo, su personaje, que, entre varias escenas, tiene diálogos potentes con Teyana Taylor (viene de ganar un Globo de Oro).

C.S.: Lolo se basa en un personaje de verdad. Se llama Lourdes y ella fue la única chica que se graduó en su generación de la academia de Policía. Entre todos los hombres, ella fue la única que se graduó. Y bueno, este grupo de policías de la película existió.

Estuve mucho tiempo con Lourdes. Es una persona superfuerte, que sabe lo que quiere. Y me contó historias sobre cómo los hombres trataron de ponerla abajo, y ella, con 10 kilos más encima, salía adelante, mostrando una enorme fuerza física y mental. Y le encanta hacer lo que hace, le encanta la adrenalina, le encanta entrar a casas en las que no sabes quién está, cuántas personas hay, si acaso escondidas en el techo, en las paredes. Le gusta eso.

Entonces, me basé mucho en ella, pero hay una diferencia. Mi personaje, Lolo Salazar, tiene dos niñas. Y en la historia tiene sentido que no sea tan fuerte como la Lourdes que conocí, porque los protagonistas son Matt Damon y Ben Affleck, y llevan toda la película. Pero sí hubo mucha ayuda de parte de estos personajes que vivieron esa realidad. Fue una gran experiencia para mí como actriz agarrar, no del aire o de mi propia imaginación, sino de alguien con quien podía hablar. Ella podía contarme lo que había hecho y hablarme de cómo le gustaría ser reflejada en el cine. Y me gustaba tener su aprobación.

Junto con la reciente ganadora del Globo de Oro, Teyana Taylor, Catalina sostiene diálogos intensos. La actriz comparte que los policías que vivieron el hecho acompañaron y sumaron al rodaje. Foto: NETFLIX

SEMANA: Se puede pensar que es más difícil el reto de basarse en alguien real…

C.S.: ¡Ellos estuvieron presentes en todo el proceso de la película, estuvieron ahí! De hecho, en la película, en una escena, la unidad está ahí pasando tiempo, tomando cerveza en la parte de atrás de la oficina, y un carro hace una dona y llega una moto. Y se ve a unas personas atrás, jugando dominó. Ellos son los personajes que vivieron esta historia.

Estuvieron metiendo mano toda la película y dándole su energía. Y a veces a mí sí me gustaba preguntarles: “¿Esto es así?, ¿ustedes toman cerveza en la parte de atrás?”. Es un mundo que uno no conoce y, muy humildemente, se permite aprender a través de ellos, mirando a su realidad.