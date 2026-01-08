Gibson Films, el estudio narrativo creado por la famosa marca de guitarras celebra la historia de la música, la cultura y los instrumentos con documentales geniales. Entre otros, ha cubierto los caminos de Jerry Cantrell, Kirk Hammett, Dave Mustaine, Slash y muchas más figuras del instrumento de las seis cuerdas. Y ahora, lo hace de nuevo.

Hoy anunció el estreno mundial del Volumen Uno de su nueva docuserie musical limitada, Tony Iommi: The Godfather of Heavy Metal, que se podrá ver en exclusiva a través de Gibson TV durante 2026. Esa primera entrega ya está disponible.

Desde las chimeneas de Birmingham, Inglaterra, hasta escenarios de todo el mundo, Tony Iommi: The Godfather of Heavy Metal recorre la vida y el legado del guitarrista pionero, cuyo sonido y visión forjaron los cimientos del heavy metal.

El joven Tony Iommi, que quiso tocar acordeón como su padre y algo de batería, pero escogió la guitarra. Foto: Tony Iommi.

Tony y su madre, Sylvia Maria Iommi. Ella fue la que le insistió en volver a la fábrica la tarde en la que debaja el trabajo para tocar, y en la que perdió la punta de dos de sus dedos... Eso, claramente, no lo detuvo. Foto: Tony Iommi

Partiendo de su infancia en la clase trabajadora y el nacimiento de Black Sabbath, la serie muestra cómo los riffs que definieron el género y sus álbumes innovadores transformaron el rock, impulsaron un movimiento global e inspiraron a generaciones a tocar la guitarra.

El Volumen Uno presenta la historia musical de Tony y un análisis profundo de su enorme influencia en innumerables figuras destacadas de la música heavy, con entrevistas exhaustivas con Tony Iommi y un elenco estelar de colegas y discípulos, como Brian May, Slash, Zakk Wylde, Yungblud, Scott Ian, John 5, Phil Anselmo y Blackie Lawless.

Además, incluye apariciones de Tom Morello y Troy Van Leeuwen, y testimonios de primera mano de iconos de Birmingham como Rob Halford y Justin Broadrick.

La serie examina cómo las innovaciones de Iommi, y el trabajo pionero de Black Sabbath, siguen resonando en distintos estilos y épocas musicales, consolidando su legado como artífices de uno de los géneros más perdurables e influyentes de la historia de la música moderna.

Si el heavy metal y sus geniales ramificaciones existen, son gracias a Black Sabbath, la banda de Geezer Butler, Tony Iommi, Bill Ward y Ozzy Osbourne, al frente. Foto: getty images

“Estoy muy agradecido a Gibson por esta nueva serie documental y por honrar mi papel en la historia del heavy metal”, declara Tony Iommi. Escuchar las amables palabras de tantos artistas increíbles es realmente conmovedor. Gracias a todos por contar la historia con tanto corazón, y a los fans que la han mantenido viva. ¡Que siga viva por mucho tiempo!

“Tony Iommi es el creador, el arquitecto sónico, el rifflord que lo inició todo. El Padrino, como me gusta llamarlo”, dice Cesar Gueikian, presidente y director ejecutivo de Gibson. “Es un honor increíble para todos en Gibson rendir homenaje a Tony con este épico lanzamiento de Gibson Films”.

Tony Iommi de Black Sabbath en Gaumont de Southampton, Inglaterra, el 25 de junio de 1980. Foto: Fin Costello-Redferns-Getty

“Sin importar la escena regional del metal o el subgénero que exploráramos, todos los artistas que entrevistamos siempre señalaron a Tony”, agrega Mark Agnesi, director de Experiencia de Marca en Gibson. “¡Él es el Señor del Riff!”

Slash es uno de los cientos de figurones que tocan guitarra inspirados por Tony Iommi. Foto: Guns n’ Roses

“Tony Iommi sigue siendo el padrino indiscutible del heavy metal. A través de sus icónicos riffs y su visión inquebrantable, dio origen a un sonido arraigado en la oscuridad y se convirtió en la base de generaciones de músicos”, añade Todd Harapiak, Director de Medios de Gibson y Productor de la serie.

“Ha sido realmente extraordinario que tantos artistas se unieran para esta serie y escucharan cómo Black Sabbath cambió el curso de sus vidas musicales. El Padrino del Heavy Metal no solo celebra la trayectoria de Lord Iommi y Sabbath, sino que también arroja luz sobre las historias de las innumerables bandas que continuaron su camino”.

Los padres lo detestaron. Sus hijos lo adoraron. Con el fin del Verano del Amor, un nuevo y siniestro sonido surgió de Birmingham: Tony Iommi fue su artífice.

Sus riffs, que marcaron el género con Black Sabbath, dieron origen a un lenguaje musical que se convirtió en una forma de vida, uniendo a millones a través de la rebelión, la pasión y un sonido implacable que se niega a desvanecerse.