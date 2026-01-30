Kia le seguirá apostando a los eléctricos. Esto es lo que se viene para el 2026

En 2025, Kia alcanzó un crecimiento excepcional. ¿Qué factores explican ese dinamismo?

Jorge Neira: Ese comportamiento es el resultado de una estrategia consistente con una oferta de producto pertinente, una red comercial y de posventa fortalecida, y una visión de marca que conecta con lo que valora el consumidor: diseño, tecnología, seguridad, sostenibilidad y respaldo. Terminamos 2025 no solo con un crecimiento del 41 por ciento, que nos ubicó como la marca número uno del mercado, sino que también logramos una anticipación de mercado del 13 por ciento.

¿Cómo ve las perspectivas para este año?

J.N.: Vemos un 2026 con señales mixtas y con oportunidades claras. La demanda se moverá en función de la confianza del consumidor y de la evolución del crédito, especialmente en tasas y condiciones de financiación. También serán fundamentales variables como las tasas de cambio, los costos logísticos y la velocidad con la que el país consolide reglas para la electrificación.

¿Cuáles son las tendencias que más influirán en la decisión de compra?

J.N.: Lo primero será la electrificación, porque el consumidor quiere eficiencia con menores costos operativos y necesita tranquilidad frente a autonomía, respaldo y servicio. Lo segundo será la seguridad, especialmente porque cada vez más personas priorizan tecnologías de asistencia a la conducción y seguridad activa. Finalmente, están la conectividad y experiencia digital. El cliente espera integración, agilidad y consistencia en toda su relación con la marca.

¿Y en cuanto a las inversiones?

J.N.: La inversión para 2026 estará orientada a fortalecer lo que sostiene la confianza: posventa, disponibilidad y experiencia. Eso implica reforzar capacidades en la red de concesionarios y talleres autorizados, ampliar formación técnica, optimizar procesos logísticos y elevar estándares de servicio. Seguiremos impulsando una experiencia digital centrada en el cliente. Y en electrificación continuaremos trabajando en alianzas para aumentar la infraestructura para recarga del país.

¿Qué significa innovación para Kia?

J.N.: Es agilizar y optimizar procesos, aumentar la confianza en cada punto del proceso: información clara, promesas realistas, tiempos de respuesta cortos y soluciones efectivas. Nuestra prioridad es fortalecer la eficiencia en atención y posventa, la disponibilidad y abastecimiento, y la capacitación técnica en nuevas tecnologías.

¿Qué se necesita para que la movilidad eléctrica crezca más?

J.N.: Más infraestructura de recarga, claridad e incentivos estables y educación al consumidor. El crecimiento de la movilidad eléctrica depende de un ecosistema confiable que integre alianzas entre actores públicos y privados.

