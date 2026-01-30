Inversiones

¿Busca mejorar su marca personal y hacer más visible su negocio? Esta franquicia lo ayuda a llegar más lejos

La compañía estadounidense 4K International Corp aterrizó en Colombia con su propuesta enfocada en la formación de líderes, emprendedores y consultores.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 10:00 p. m.
La franquicia forma líderes, emprendedores, consultores y creadores de marca personal que buscan una oportunidad educativa y de negocios.
La franquicia forma líderes, emprendedores, consultores y creadores de marca personal que buscan una oportunidad educativa y de negocios.

En un contexto marcado por la transformación digital y la búsqueda de modelos de negocio más flexibles y escalables, la educación se consolida como un sector estratégico para la inversión. En ese escenario se mueve 4K International Corp, una compañía con matriz corporativa en Denver, Colorado (Estados Unidos), que ha desarrollado un ecosistema educativo y empresarial basado en un modelo de franquicia digital de bajo costo.

La propuesta de 4K combina educación, tecnología y desarrollo humano. “Es una franquicia educativa de baja inversión dedicada a la formación de líderes, emprendedores, consultores y creadores de marca personal que buscan una oportunidad educativa y de negocios”, explicó Daniel Cerrud, director ejecutivo coach Top Royal y vocero de la compañía.

Daniel Cerrud, director ejecutivo coach Top Royal y vocero de 4K.
Daniel Cerrud, director ejecutivo coach Top Royal y vocero de 4K. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A diferencia de los esquemas tradicionales, el modelo se concentra en áreas que resultan críticas para el desarrollo personal y profesional. Inteligencia emocional, inteligencia financiera, habilidades sociales e inteligencia artificial hacen parte de su oferta formativa. “Nuestra apuesta es transformar el mundo a través de la educación, pero desde aquellos frentes en los que la educación básica y media aún se queda corta”, señaló Jorge Abel Hernández, director ejecutivo coach Top Presidencial y vocero de 4K.

Ecosistema de innovación

Quienes adquieren una franquicia desde los 5.000 dólares, no solo obtienen el uso de la marca. El modelo incluye la representación de un ecosistema que opera como consultora educativa, agencia de marketing y plataforma de formación digital, con respaldo operativo desde Estados Unidos. El franquiciado accede a contenidos, programas formativos, mentorías permanentes, herramientas de marketing digital, acompañamiento estratégico y la posibilidad de comercializar cursos, diplomados y productos educativos en distintos mercados.

“La franquicia permite que personas altamente capacitadas, pero con poca visibilidad, puedan proyectarse a mercados de América y Europa, con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario durante todo el proceso”, puntualizó Cerrud. Además, el modelo contempla financiamiento propio desde Estados Unidos, lo que reduce las barreras de entrada y facilita el acceso a emprendedores y profesionales.

Jorge Abel Hernández, director ejecutivo coach Top Presidencial y vocero de 4K.
Jorge Abel Hernández, director ejecutivo coach Top Presidencial y vocero de 4K. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Cuenta con plataformas como Mentoryx, una vitrina digital que conecta contenidos, cursos y productos de los franquiciados con audiencias internacionales. También ELO Kids, una línea enfocada en la formación de niños y jóvenes en liderazgo, comunicación, valores e inteligencia emocional, así como una escuela de negocios con mentorías diarias y alianzas internacionales. “Actualmente contamos con 12 franquicias premium en Bogotá y Cali, y proyectamos alcanzar al menos 60 en el país en los próximos meses”, concluyó Hernández.

Para conocer más de la franquicia, visite www.4kinternational.com, escriba al correo electrónico info@kcorp.com o comuníquese al WhatsApp 3106181821.

