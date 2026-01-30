Finca raiz en Colombia: rendimientos sólidos en medio de un entorno más exigente

La finca raíz continúa siendo una alternativa de inversión relevante y estructuralmente sólida en Colombia, en particular para quienes buscan protección del capital, estabilidad patrimonial y retornos de mediano y largo plazo.

En este sentido, a lo largo de la historia, la inversión inmobiliaria ha demostrado ser un activo resiliente frente a los ciclos económicos, con una alta capacidad de preservar valor en contextos inflacionarios y de generar flujos recurrentes a través del arriendo.

Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas Foto: Suministrada a Semana Api

Al respecto, el presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, explica que, en la medida en que las tasas de interés han mostrado una tendencia a la moderación y la inflación ha venido cediendo, la vivienda vuelve a posicionarse como un activo atractivo dentro de portafolios de inversión conservadores y balanceados.

Sin embargo, llamó la atención en el sentido de que el entorno regulatorio y algunas decisiones de política pública recientes generan retos para el sector, particularmente en materia de costos, cargas y reglas de juego.

Ahorro pensional de afiliados a AFP: este es el talón de Aquiles en el decreto que limita inversión de fondos privados

Aun así, destaca que las nuevas dinámicas demográficas, los cambios en la forma de habitar y los nuevos modelos de negocio inmobiliario mantienen al sector como uno de los más importantes en términos de inversión real en el país.

Los cambios demográficos han generado nuevos modelos de negocio inmobiliario. Foto: Guillermo González-Semana

Los rendimientos

De acuerdo con datos de Fedelonjas, por medio del mercado de arrendamientos, los inmuebles están generando rendimientos anuales brutos de entre 6 y 9 por ciento en promedio, incluso más, dependiendo de la región y el tipo de propiedad.

A esto se suma la alta demanda de vivienda en arriendo, toda vez que en Colombia más del 40 por ciento de las familias viven bajo esa modalidad, favoreciendo así las propiedades horizontales y los conjuntos residenciales.

Por el lado de la valorización, tomando como referencia los índices de precios de vivienda nueva (Dane) y usada (Banco de la República), el precio de la vivienda crece a un ritmo superior al 7 por ciento anual.

La demanda por vivienda se mantiene alta, pues el 40 por ciento de los hogares que viven en arriendo buscan en algún momento convertirse en propietarios. Foto: Guillermo González-Semana

Cabe destacar que 2025 mostró un comportamiento positivo y de recuperación progresiva del sector inmobiliario, en línea con la mejora del contexto macroeconómico.

De acuerdo con el Dane, las actividades inmobiliarias crecieron 2 por ciento el año pasado, consolidándose como un sector estable dentro del PIB nacional. “Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la desaceleración de la inflación, la mejora gradual de las condiciones financieras y una mayor dinámica en la financiación para la compra de vivienda, especialmente en el segmento usado”, aclara Ramírez.

Polémica por pérdidas en fondos de inversión inmobiliarios

De hecho, el repunte significativo en los desembolsos para adquisición de vivienda usada, con crecimientos de doble dígito, evidencia una reactivación del mercado secundario y una mayor movilidad del inventario habitacional existente.

En cuanto a la vivienda nueva, esta mostró señales de estabilización. Un elemento clave fue la recuperación de la financiación. Según Asobancaria (corte septiembre de 2025), las Operaciones de Financiación de Vivienda (OFV) totalizaron 150.714 en el año corrido, con un crecimiento de 19,2 por ciento. En particular, la vivienda usada sumó 71.622 operaciones y creció 53,8 por ciento, evidenciando una reactivación del mercado secundario y mayor rotación del stock existente con comportamientos diferenciados según ciudad, rango de precios y tipología de proyecto.

¿Es recomendable invertir en fondos inmobiliarios?

Según Fedelonjas, las principales ciudades del país –Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla– continúan concentrando una parte significativa de la actividad inmobiliaria, tanto por su tamaño de mercado como por la profundidad de su demanda y su oferta de servicios. Adicionalmente, se observa un creciente interés de compradores no residentes y de colombianos en el exterior, lo cual ha impulsado regiones como: Antioquia, Bolívar, Magdalena, Eje Cafetero y Cundinamarca.

Inversión en el exterior

El interés de los colombianos por invertir en finca raíz en el exterior también ha crecido. Ciudades como Miami siguen repuntando. Al respecto, Shaffia Correa, bróker de Invest Miami, sostiene que “no interesa qué suceda en el mundo, la inversión en finca raíz siempre ha sido segura y siempre estará ahí”.

Comenta que Miami es hoy la ciudad con más billonarios de todo Estados Unidos. “El 2025 fue el año que más propiedades de más de un millón de dólares se vendieron en la ciudad en toda su historia”.

Shaffia Correa, bróker de Invest Miami Foto: Suministrada a Semana Api

De igual manera, manifiesta que Colombia siempre está en el top 3 de los países que más compran finca raíz en esta ciudad. “En este momento la cantidad de compradores está creciendo porque el dólar está barato”. A eso suma un menor costo del crédito: “Hace un año, las tasas de interés para una inversión en finca raíz para colombianos estaban entre 7 y 8 por ciento; ahora están entre 5 y 6 por ciento”, precisa la experta.

Auge de nuevos formatos

En los últimos años han ganado fuerza nuevos formatos inmobiliarios, impulsados por cambios demográficos y en los estilos de vida. El crecimiento de hogares unipersonales y monoparentales ha elevado la demanda de viviendas pequeñas para arriendo urbano, favoreciendo modelos como el multifamily. En Fedelonjas también destacan el coliving, el senior living y las rentas cortas, mientras que la inversión fraccionada y la tokenización avanzan de forma incipiente. En el segmento no residencial, Colliers señala que en 2025 los inmuebles industriales y logísticos clase A lideraron la dinámica, impulsados por el e-commerce y la manufactura.

El coliving, el senior living y las rentas cortas son tres formatos inmobiliarios que están creciendo en el país. Foto: Getty Images/iStockphoto

Fondo inmobiliario, otra opción

Los fondos inmobiliarios se han consolidado como una forma simple y eficiente de acceder al sector inmobiliario sin comprar un inmueble directamente. Según David Bedoya, head de Activos Alternativos de BTG Pactual Colombia, estos vehículos permiten invertir en activos de alta calidad con administración especializada. Ofrecen portafolios diversificados, economías de escala y contratos indexados a la inflación, ayudando a proteger el capital. En Colombia, se puede acceder a ellos a través de las comisionistas de bolsa.