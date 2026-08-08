¿Sintió el temblor? Sismo de magnitud 3.0 sacudió la frontera con Venezuela

Un nuevo evento sísmico fue registrado este sábado 8 de agosto de 2026 en Colombia, en donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que los hechos ocurrieron en la zona fronteriza del país y Venezuela.

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Los datos compartidos por la entidad muestran que el temblor en la nación ocurrió a las 12:19 p.m., donde fue localizado a 46 kilómetros del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la información otorgada por el SGC, este movimiento presentó una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, en el que su epicentro se encontraba ubicado en las coordenadas 7,37 grados de latitud y -78,84 grados de longitud.

La entidad muestra que el punto del temblor estuvo cerca de otros puntos de referencia del país, entre ellos Cúcuta, Bucaramanga y Arauca.

Hasta esta hora, el Servicio Geológico Colombiano no ha informado si a causa del sismo se ha reportado algún incidente que haya dejado personas afectadas, daños materiales o posibles emergencias.

En caso de que gente cercana a la zona haya sentido el temblor, la SGC hace un llamado para que lo reporten en los canales oficiales de la entidad.

¿Qué hacer cuando ocurre un sismo?

En aquellas ocasiones en las que se registra un sismo en Colombia, la SGC emite una serie de recomendaciones para prevenir posibles afectaciones.

Una de las más aconsejadas es mantener la calma durante estas situaciones para luego buscar zonas que traigan una protección al ciudadano.

Ante un sismo, se recomienda mantener la calma Foto: Getty Images

En caso de encontrarse en edificios que fueron construidos con normas sismorresistentes, lo ideal es estar cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en zonas que hayan sido anteriormente identificadas como seguras. No se recomienda que las personas que se encuentran en un punto de sismo se encuentren cerca de ventanas, vidrios u objetos.

Lo primordial es poder evacuar de la zona lo más pronto posible, siempre revisando el estado actual del entorno. En el transcurso de la evacuación, se aconseja no utilizar los ascensores del edificio y no refugiarse debajo de los marcos de las puertas.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: