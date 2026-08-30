Reacciones a propuesta de expresidente Álvaro Uribe con la reforma pensional, de que cada colombiano ahorre individualmente para su vejez

Claramente, el capítulo de la reforma pensional no está cerrado, pese a que la Corte Constitucional, al decidir la devolución de la ley para que el Congreso de la República, solo devolvió nueve artículos y pidió la introducción de uno más.

Aunque surge el interrogante acerca de qué tanto se podrá modificar ahora el contenido de la reforma en el Legislativo, ya que, a la luz de un nuevo debate, podría abrirse la puerta para nuevas propuestas, este domingo, el expresidente Álvaro Uribe, quien en su momento, como congresista, fuera el ponente de la Ley 100 que es la que ahora se está transformando con la nueva reforma pensional, puso en el debate varios puntos que considera “soluciones pensionales”.

Álvaro Uribe propone nuevas soluciones pensionales tras lanzar críticas a la reforma avalada por la Corte Constitucional

Tras exponer que considera que la nueva ley de pensiones “marchita el ahorro, condena a los fondos de pensiones a desaparecer, anula las posibilidades de los jóvenes de construir mediante ahorro una buena pensión y entrega el 80 % de los nuevos ingresos al sistema público, con todos los riesgos de corrupción y politiquería”, expuso alternativas.

Pensiones Foto: Getty Imágenes

Marchitar el régimen de prima media

Una de esas propuestas es “dejar como único sistema el de capitalización individual, manejado por los fondos”. En otras palabras, que cada quien ahorre lo suyo para su vejez.

Eso sí, se mantendría la garantía de pensión mínima, mientras se marchitaría el sistema de prima media, sin nuevas afiliaciones ni traslados. Esto es, adiós a Colpensiones.

Corte Constitucional avala gran parte de la reforma pensional de Petro, pero devuelve varios artículos al Congreso

Por el momento, el régimen de prima media continuaría percibiendo la cotización de sus afiliados. Se requeriría pensar en un apoyo de los fondos que podría ser con créditos especiales durante un largo periodo, esto para ayudar a pagar el déficit ya causado.

Andrés Mauricio Velasco es el nuevo presidente de Asofondos. Foto: Foto: Sacada de Comité Autónomo de la Regla Fiscal

¿Qué dice Asofondos?

Desde Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, Andrés Velasco, Enfatiza en que “un sistema pensional basado en la elección y el ahorro. Los sistemas basados en el ahorro son lo únicos realmente sostenibles”, afirmó.

Ello, en el contexto colombiano, en el que, pese a la reforma pensional que introdujo un fuerte cambio, para que las pensiones dejen de ser subsidiadas, lo que ha abierto un enorme hueco en las finanzas públicas, se requieren alternativas para enfrentar el problema del envejecimiento de la población y con una notoria disminución de nuevos nacimientos.

El régimen de prima media es un modelo conocido como “de reparto”, es decir, los pensionados de mañana dependen de los aportes del trabajador de hoy. Al no aumentar ahora la población joven, el relevo generacional, el pago de las pensiones para mañana entra en problemas.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Antonio Sanguino se pronuncia

El exministro de Trabajo Antonio Sanguino también se pronunció sobre la propuesta de Uribe. “Tendrían que hacer una contrarreforma”, manifestó, quien fuera parte del gabinete de Gustavo Petro, gobierno en el cual se defendió que hay cosas que deben estar en cabeza del Estado, como salud y pensiones.

El debate pensional revive en Colombia tras la decisión de la Corte Constitucional.