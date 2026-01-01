La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), gremios representantes del sector automotor en el país, presentan el informe de registro de vehículos a diciembre de 2025, en el que se evidencian variaciones significativas en el comportamiento del mercado durante el último año.

Según el informe, el mercado automotor cerró 2025 con 254.205 vehículos nuevos registrados, cifra que representa un crecimiento anual del 26,5 %. Las dos organizaciones señalaron que esta cifra da cuenta de una recuperación sostenida frente al comportamiento del año 2024.

Entre los aspectos destacados del reporte figura el desempeño del Salón del Automóvil, cuya realización contribuyó a fortalecer la intención de compra, dinamizar los registros en el cierre del año y posicionar a diciembre como el mejor mes de 2025. De acuerdo con el informe, este evento incidió en la actividad comercial del sector durante la recta final del año.

Comprar un carro requiere, no solo una inversión, sino una planeación estratégica para que la inversión sea la mejor. Foto: Getty Images

En el acumulado de 2025, los vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron una participación cercana al 35 % del total de registros, consolidando un avance significativo frente a 2024, cuando estas tecnologías representaban alrededor del 26 % del mercado, lo que refleja una ganancia cercana a 9 puntos porcentuales en un solo año.

El crecimiento de las tecnologías electrificadas se consolida como uno de los principales motores de la recuperación del sector automotor, con incrementos acumulados de 115 % en eléctricos y 59 % en híbridos frente al año anterior.

Marca de carros más vendidos

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y diciembre fueron: Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet con participaciones de mercado en el orden de 13,4 %, 13,2 %, 9,3 %, 8,5 % y 8,3 % representando el 52,7 % del total matriculado en el año 2025.

Las otras 15 marcas son:

Suzuki Nissan Hyundai Volkswagen Byd Ford Foton Mercedes-Benz Jac BMW Citroen Jmc Subaru Chery Peugeot