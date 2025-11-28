Suscribirse

Nación

El hermano de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de Los Andes asesinado en Halloween, revela sus últimas horas: “Dolor absurdo”

David Moreno conversó con la emisora La F.M. y relató cómo fueron las últimas horas del joven, lo que ellos se enteraron del crimen y la tristeza de su familia.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 11:47 a. m.
.
David Moreno habló de su hermano Jaime Esteban Moreno | Foto: Fotomontaje SEMANA/ La FM/ API

El relato de dolor de David Moreno es conmovedor. El hermano de Jaime Esteban, el estudiante que murió brutalmente golpeado en una celebración de Halloween, habló con Aquí y Ahora, de La FM, con el periodista Felipe Quintero.

“El dolor es tan grande que no hay cabida para el odio, el rencor ni nada. Es un dolor absurdo”, comenzó David su relato. “No quiero decir que era su hermano porque sigue siéndolo. Era mi compañero de vida. Compartíamos todo. Nunca separamos la habitación. Compartíamos colegio, Navidades, años nuevos, vacaciones. Todo”, agregó.

🔴 EN VIVO | Aquí y Ahora con Felipe Quintero y Siempre Contigo con Silvia Corzo - 27 de noviembre

Su hermano David contó que Jaime Esteban no era el más aplicado en el colegio, pero en la universidad se destacaba por su compromiso académico. “Lo vi muy dedicado este semestre. Y por lo mismo quería ir a esa fiesta. Porque este semestre no salió”, narró.

“Era supremamente disciplinado, trasnochó mucho este semestre por sus estudios, no salió a ninguna fiesta por su dedicación académica y estaba a puertas de ser profesional. Era tímido... confiaba mucho en sus amigos pero sobre todo en mí”, agregó.

Contexto: Jaime Esteban Moreno: Francisco Bernate da detalles de la enigmática mujer del disfraz azul, clave en el crimen del estudiante de Los Andes

El joven también habló de cómo fueron sus últimas horas. “Nunca pensé que fuera la última vez”, dijo David. Ese día contó que había llegado tarde y él estaba en la casa. Escucharon música en la sala y él estudió un rato antes de salir a la fiesta. Y luego la mamá lo llevó a la casa de un amigo a eso de las 8 de la noche.

“La ausencia de él es absurda, irracional”, dijo David. Contó que durante semanas la familia se había preparado para perder a su abuelita, quien tiene su salud muy deteriorada y que en medio de ese dolor ocurrió la tragedia de su hermano. “Mucho peor”.

Estas son las caras de los presuntos asesinos del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo..
Estas fueron los capturados por el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. | Foto: Tomada de redes sociales

David narró cómo se enteró de lo que le había pasado a su hermano. Eran las tres de la mañana y Jaime Esteban no aparecía ni contestaba. “Me parecía raro. Nada que llegaba. Mi mamá estaba desesperada del dolor”, dijo.

El hermano se metió al computador de él. Y ahí abrió el whatsapp. Encontró allí el celular de un amigo que estaba con él esa noche y lo llamó. El otro estudiante contestó de inmediato y le dijo “no te vayas a asustar. Estamos en el hospital. Le pegaron unos manes”.

David cuenta que intentó no derrumbarse para soportar a su mamá. Y ambos se fueron hasta el hospital. “Estuve de 3 y media a las 5 de la mañana allá afuera del hospital de Chapinero. Llamamos a mi papá que llegara”.

Contexto: Los detalles del expediente de Jaime Esteban Moreno: “La chica del disfraz azul los motiva a seguir golpeándolo”

“Yo solo pensaba en él. Mi hermano era muy nervioso; yo lo acompañaba cuando le iban a tomar muestras de sangre porque le daba mucho miedo. Por eso, solo imaginar que le dieran un puño ya me dolía como hermano”.

David aseguró que la angustia y el dolor que han vivido es inimaginable. Y que siempre que pensaba en la muerte de alguien de su familia, le tranquilizaba pensar que su hermano siempre estaría ahí. “Es muy doloroso”.

