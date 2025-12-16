Suscribirse

Confirman cárcel para los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, estudiante de los Andes

La Fiscalía imputó cargos a Ricardo González y Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

Periodista Semana

16 de diciembre de 2025, 11:22 p. m.
Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Hay una cuarta persona prófuga.
La Fiscalía imputó cargos a Ricardo González y Juan Carlos Suárez. | Foto: SEMANA

Ricardo González y Juan Carlos Suárez, los dos procesados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, brutalmente golpeado en la madrugada de Halloween, negaron su responsabilidad en los hechos materia de investigación, aun así, un juez los envió a la cárcel. Su defensa apeló esa decisión.

En la tarde de este martes, otro juez confirmó la medida de aseguramiento en contra de los dos procesados, al advertir que los presupuestos presentados por la Fiscalía, en los que insistió en mantenerlos privados de la libertad, están probados: representan un peligro para el proceso, las víctimas y existe un riesgo de fuga.

“La valoración por los expertos médicos vinculados a Medicina Legal, donde se determinan los múltiples hematomas en la víctima hasta llevarlo al grado de inconsciencia, en una vía pública donde está oscuro, sin la presencia de personas en un ataque de un número que se supera a la víctima, que con ese solo hecho ya era suficiente”, dijo la juez al confirmar la medida de aseguramiento.

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía presentó los videos de seguridad que se convirtieron en la prueba fundamental en contra de los procesados. Diferentes escenas golpeando a Jaime Esteban Moreno, de manera violenta, incluso cuando se encontraba inconsciente en el piso. Esas imágenes fueron la evidencia fundamental en su contra.

“Esa es su actitud frente a la comisión de los delitos y esa actitud de considerar que aquí no pasó nada, que aquí no hubo ninguna consecuencia, hace que este delito pueda repetirse. Su actitud frente a esta situación, la manera en cómo fue desarrollado, a través de los dictámenes de Medicina Legal y de la misma historia clínica, se ha evidenciado que fue golpeado en múltiples ocasiones”, explicó la fiscal del caso.

Contexto: Destapan mentira que dijo la mujer disfrazada de azul que ahora es buscada por el asesinato de Jaime Esteban Moreno: “Está probado”

Para la Fiscalía no existía otra medida de aseguramiento que garantizara los fines constitucionales en este caso y de alguna manera proteger la investigación, también a las víctimas. De ahí la necesidad de mantenerlos privados de la libertad, en el propósito de blindar los requerimientos que exige la ley.

“Solicitar se imponga una medida de aseguramiento en contra del señor Ricardo Rafael González, de 22 años, que se encuentra plenamente identificado, y la medida de aseguramiento que solicita en este caso la Fiscalía es la dispuesta en el código de procedimiento penal, consistente en establecimiento carcelario. La Fiscalía considera que la libertad del imputado constituyó un peligro para la comunidad y un riesgo de no comparecencia de conformidad con lo que se expone”, señaló en su momento la Fiscalía.

Ricardo González se entregó a la Fiscalía luego de la emisión de una orden de captura por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.
Ricardo González se entregó a la Fiscalía luego de la emisión de una orden de captura por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes. | Foto: Semana TV

Con esta decisión, los capturados Ricardo González y Juan Carlos Suárez seguirán privados de la libertad mientras avanza el proceso en su contra y la Fiscalía busca una condena en su contra, que podría ser superior a los 30 años de prisión.

