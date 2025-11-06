Revelan lo que Juan Carlos Suárez dijo segundos antes de golpear a Jaime Esteban Moreno: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

Jaime Esteban Moreno, un joven estudiante de 20 años de la universidad de Los Andes, murió en la madrugada del viernes, 31 de octubre, después de ser brutalmente golpeado tras salir de una fiesta en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Juan Carlos Suárez, estudiante de la mencionada institución, es señalado, junto a otro sujeto, de acabar con la vida de la víctima. En varios videos se ve el momento exacto en el que lo golpean en reiteradas oportunidades, material que está en poder de la Fiscalía.

Jaime Esteban Moreno y el otro implicado en su asesinato. | Foto: Foto 1: API / Foto 2: @castajuridicosasociados

Los testimonios de las personas que participaron en la fiesta, además, son clave dentro de la investigación para saber qué pasó y cuáles fueron los motivos que desataron la furia de Suárez. Noticias RCN reveló en las últimas horas lo que le dijeron algunos testigos a las autoridades.

“(Juan Carlos Suárez) Estaba alterado, pero después de que le pegó la patada en el estómago se calmó un poco. Después de que sus amigos, en especial la chica de disfraz morado lo empezara a incitar para que lo siguiera golpeando, él se puso muy alterado y salió corriendo tras él (Jaime Esteban Moreno)“, relató uno de los entrevistados.

Uno de los estudiantes relató lo que el presunto agresor dijo cuando se encontraron con la víctima en un Oxxo, sitio en el que ocurrió una primera agresión y pocos segundos después fue el desenlace de lo que se ve en los videos.

“Denme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man, si yo quiero”, habría dicho Suárez en ese momento.

Aquí se suma otro punto clave del caso: uno de los testigos también contó lo que supuestamente le comentó una de las mujeres que acompañaba al presunto agresor. “No que mucho kick boxing, yo le hubiera pegado más”, habría dicho esta persona, quien llevaba un vestido morado puesto.

En el momento de la agresión, Jaime Esteban Moreno se encontraba con un amigo que ha sido identificado como Juan David. De hecho, en los videos se observa que él intentó evitar que los señalados asesinos siguieran golpeando a la víctima, pero no lo consiguió.

Noticias RCN reveló lo que supuestamente Suárez le dijo al amigo de Jaime Esteban cuando intentó defenderlo.

“Quítate que el problema no es contigo, yo al que le quiero pegar es al amigo tuyo, tú ni te diste cuenta de lo que él hizo, pero contigo no es la cosa o también me va a tocar pegarte a ti”, habría manifestado el hoy capturado, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

En la mañana de este jueves, 6 de noviembre, se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Juan Carlos Suárez, se espera que estos testimonios y los videos sean presentados como pruebas por parte de la Fiscalía para pedir que el joven sea privado de la libertad mientras que avanza el proceso en su contra.