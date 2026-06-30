Secretaría de Salud de Bogotá solicitó a la Procuraduría intervenir a la Supersalud: los detalles

El secretario distrital de Saud de Bogotá, Gerson Bermont, cuestionó públicamente la reciente auditoría integral ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) a su entidad.

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Bermont calificó el procedimiento de inspección como una respuesta institucional ante las solicitudes distritales para el pago de las deudas que sostienen las EPS intervenidas. Según el funcionario, la medida evidencia una falta de coordinación entre el gobierno nacional y la administración local.

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La Secretaría de Salud expuso que los desacuerdos técnicos con el ente de control se remontan al inicio de la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán.

La entidad distrital presentó un plan de salvamento para la red hospitalaria de la ciudad, el cual concluyó con la intervención de la Subred Centro Oriente por parte de la Supersalud. Bermont afirmó que dicha red asistencial fue devuelta al Distrito con un saldo negativo acumulado de 300.000 millones de pesos.

Estado de las deudas financieras y las auditorías distritales

El jefe de la cartera de salud de la capital precisó que las deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo el control del Estado continúan en aumento.

Gerson Bermont, secretario de Salud Foto: Secretaría de Salud

De igual forma, el secretario de Salud de Bogotá informó que las EPS intervenidas adeudan actualmente un total de 417.000 millones de pesos a la red hospitalaria pública y privada de la ciudad. Esta situación financiera motivó el envío de cinco comunicaciones oficiales a los diferentes directores que han liderado la Superintendencia.

Bermont señaló que las solicitudes de amparo legal para la protección de los recursos financieros públicos no han recibido respuestas operativas por parte del ente regulador.

En su pronunciamiento oficial, el funcionario detalló que las peticiones enviadas derivaron en la apertura de sucesivos procesos de fiscalización en su contra. Asimismo, reportó inconsistencias en operativos conjuntos programados para la vigilancia de centros de estética en el Distrito Capital.

¿Cómo responde la @Supersalud a una solicitud de apoyo a la red pública y privada para el pago de las deudas de las EPS intervenidas? Con una visita sorpresa a hacer auditoría integral a @SectorSalud.



A lo largo de este Gobierno hemos insistido en garantizar el derecho a la… https://t.co/qcz0J8eV1E — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) June 30, 2026

El secretario distrital explicó que la Supersalud adoptó de manera independiente medidas administrativas durante las inspecciones a los establecimientos de belleza, excluyendo la participación de los técnicos locales.

Como consecuencia de este último episodio de coordinación, la Secretaría de Salud de Bogotá fue notificada sobre el inicio de una nueva auditoría integral. La administración local de la capital argumenta que estas acciones configuran un escenario de presiones institucionales directas.

Solicitud de acompañamiento preventivo a la Procuraduría

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Bogotá solicitó oficialmente la intervención del Ministerio Público para garantizar la transparencia de las actuaciones vigentes.

La situación de nuestras subredes de salud en @Bogota, se torna cada día más compleja por la falta de pagos por parte de las EPS intervenidas. A 30 de Abril la deuda suma 417 mil millones de pesos.

Estamos soportando la atención de sus usuarios y los pagos no llegan ni a un 30%… pic.twitter.com/GaY5hIEtjf — Gerson Bermont (@Gerson_bermont) June 24, 2026

Gerson Bermont requirió de manera formal el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación para vigilar los procesos de control técnico. El funcionario argumentó que existe desconfianza respecto a la imparcialidad de las auditorías adelantadas por la Superintendencia.

La Secretaría Distrital de Salud ratificó su disposición para cumplir con las normativas legales y someterse a las facultades ordinarias de inspección y vigilancia del Estado.

No obstante, la administración de Bogotá insistió en la necesidad de activar salvaguardas externas ante lo que consideran un uso político de las herramientas de fiscalización. La Procuraduría General de la Nación deberá evaluar en los próximos días la viabilidad del acompañamiento solicitado por el Distrito.