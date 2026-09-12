Confidenciales

“Volveré y será hermoso”: el particular video tras condena por falsedad de Juliana Guerrero

La condena de Juliana Guerrero por falsificar sus títulos abre nuevos interrogantes sobre lo que podría revelar de la contratación del anterior Gobierno.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2026 a las 12:06 a. m.
Juliana Guerrero lanza ‘carta al país’ tras escándalo de títulos falsos.
Juliana Guerrero lanza ‘carta al país’ tras escándalo de títulos falsos. Foto: Screenshot Youtube Semana

La controvertida Juliana Guerrero fue condenada esta semana a tres años tras reconocer que falsificó sus títulos universitarios de la San José con el objetivo de ser viceministra en la administración de Gustavo Petro. Hoy muchos se preguntan si la joven contará todo lo que supuestamente sabe sobre las millonarias movidas en contratación en el anterior Gobierno.

Juliana Guerrero fue condenada tras aceptar su participación en la entrega de títulos falsos de la Fundación San José.
Juliana Guerrero, condenada por sus títulos falsos y sin pagar un día de cárcel

En las últimas horas, Juliana grabó un video en el que se le vio con una camándula en la mano. Allí dijo: “Volveré y será hermoso”. Las batallas judiciales para ella parece que no han terminado, entre otras cosas, porque al frente tiene a Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre, con abundante información.