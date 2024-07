Comunidad estudiantil de la Javeriana rinde homenaje a residente de medicina fallecida; “es una educación médica deshumanizada”

Algunos de ellos, vestidos con sus batas y otros más portando velas, se acercaron a esta velatón y aseguran en SEMANA que los casos de acoso y maltrato en esta universidad no son nuevos, “solo que se han normalizado absurdamente, porque según muchos de los profesores, es una manera de formar el carácter. Yo creo que la doctora Catalina Gutiérrez murió sola, sin que nadie la escuchara, en medio de un entrenamiento y una formación médica deshumanizada”, sostiene Carlos David, quien prefiere omitir su apellido “por miedo a represalias”.

Una estudiante critica la “tibia reacción” de la universidad en este caso. “Solo vinieron a emitir un comunicado el día domingo, cinco días después de la muerte de Cata, debido a la presión mediática. Antes de eso, no les interesó pronunciarse sobre lo ocurrido. Debe ser que en Colombia toca pasar por lo que le pasó a ella para que digan que van a tomar medidas. Puras palabras vacías”. | Foto: Lesly Sánchez

A su lado, Daniela, otra estudiante, con el rostro bañado en lágrimas, critica la “tibia reacción” de la universidad en este caso. “Solo vinieron a emitir un comunicado el día domingo, cinco días después de la muerte de Cata, debido a la presión mediática. Antes de eso, no les interesó pronunciarse sobre lo ocurrido. Debe ser que en Colombia toca pasar por lo que le pasó a ella para que digan que van a tomar medidas. Puras palabras vacías”.

Mariana Rodríguez, a su turno, dice que además de los abusos, especialmente verbales, se estudia en medio de una carrera contra el tiempo y la presión de no “saltar del barco”, pues cuenta que no son muchas las plazas que se abren anualmente para la residencia de cirugía.

Y denuncia una situación que considera aún más grave: “Luego de que se conociera la muerte de la doctora Catalina, muchos, oígase bien, muchos de los docentes de la facultad han salido a excusarse de sus abusos con el argumento de que están formando a una generación de cristal a la que no se le puede decir nada. Entonces, ¿de qué sirve que la Javeriana diga en un papel que va a tomar medidas, si los propios profesores desestiman lo que pasó y creen que no es necesario cambiar? Les debe parecer normal que una residente se quite la vida por la presión de ellos”.