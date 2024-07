“El maltrato no es solo en la Javeriana”: el endocrinólogo Óscar Rosero habla de los maltratos en las residencias médicas

“Siempre quise estudiar en esa universidad, es pública y tenía las mejores referencias. En pregrado no pase, a pesar de mis Icfes de 353, esa era una espina que tenía. Cuando termine medicina general en la Corpas, obviamente me presente a la UIS, en el examen tuve el mejor puntaje, estaba feliz, la entrevista era solo un requisito”, contó el profesional de la salud en la red social.

“Luego vino el maltrato: Usted siendo de la Corpas, ¿por qué se vino para aquí? Si ustedes solo saben formular yerbas. ¿Su mamá es maestra, de dónde va a sacar dinero para vivir aquí? ¿Tiene computador (año 2001)?, ¿si no tiene, de dónde va a sacar dinero para comprarlo?, ¿su tío es profesor aquí, usted sabe que él es del sindicato y aquí no queremos más sindicalistas?”, contó Rosero acerca de lo vivido apenas en la entrevista.

Finalmente, relató que con todo ese contexto, él prefirió tomar distancia, no sin antes responder de la misma forma a los hostiles entrevistadores. “Intenté moderarme y contesté la primera, la segunda no aguanté y empecé a contestar también con hostilidad. Terminé la entrevista y dije: Ni loco meterme en ese nido de abusadores. Al final pusieron la nota más baja en la entrevista, aun así pase. Obvio no me fui para allá”.