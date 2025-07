Paola Turbay y Juan Pablo Urrego hablaron sobre sus personajes en Delirio, “es muy oportuno estrenar la serie hoy”

Paola Turbay y Juan Pablo Urrego son dos de las figuras más prominentes de la actuación colombiana reconocidas tanto por su talento como por su versatilidad en cine, televisión y teatro. Paola Turbay, ex señorita Colombia y finalista en Miss Universo 1992, ha construido una carrera sólida que la ha llevado desde producciones nacionales como Ana de Nadie, La venganza de Analía y Mentiras perfectas, hasta importantes papeles en series internacionales como The Closer. Su trabajo le ha valido reconocimientos que incluyen nominaciones a premios como los ALMA Awards, consolidándola como una de las actrices más respetadas en Latinoamérica.

Por su parte, Juan Pablo Urrego se ha destacado por su capacidad para interpretar personajes complejos en proyectos como Distrito Salvaje, Manes y Rigo. Su versatilidad le ha permitido moverse con éxito entre géneros y formatos, y su presencia en el teatro, la televisión y el cine colombiano lo ha convertido en un rostro cada vez más visible.

Ambos actores han expandido el panorama de la actuación en Colombia, destacándose por su profesionalismo y por participar en producciones que han trascendido fronteras, aportando a la internacionalización del talento colombiano. SEMANA conversó con ellos a propósito de su actuación en Delirio la adaptación de la aclamada novela de Laura Restrepo.

Delirio Bogotá Evento (L to R) _, Talent Name. Cr. Juan Seabstian / Netflix ©️ 2025 | Foto: Netflix / Juan Sebastián Pinilla

SEMANA: Hablemos de su papel como Eugenia, madre de Agustina. Es una madre dura e imponente. ¿Qué retos le representó como actriz y como madre?

Paola Turbay: Eugenia es una mamá muy diferente a mí; es el resultado de una vida vivida con muchas luchas internas. A pesar de mostrarse ruda, por momentos se recoge y parece que hubiera querido ser de otra manera, pero no puede. Tuvo una niñez que la marcó y más adelante se verá por qué. Además, sufrió una depresión posparto, sumada a otras posibles adicciones. En esa época, la comunicación entre padres e hijos era diferente: existía una separación y yo creo que ella refleja todo eso que le sucedió y vivió. No pienso que sea una mamá mala, sino una mamá desconectada.

SEMANA: Juan Pablo usted interpreta a Freddy, un joven cuya historia atraviesa muchas capas: amor, clases sociales y duros procesos. ¿Cómo fue dar vida a un personaje tan complejo, sobre todo en cuanto a enamorarse fuera del propio círculo social y afrontar dificultades tan profundas?

Juan Pablo Urrego: Creo que aunque ahora sigue existiendo, en esa época era aún más marcada la diferencia de clases sociales y el no mezclarse. Mi personaje se vincula con una familia de clase alta gracias a una beca, volviéndose amigo de Joaquín e integrándose a ese círculo, aunque siente rechazo al principio. Con Agustina, el enamoramiento surge por su aceptación, su afecto. Él busca pertenecer, pero también quiere ocultar de dónde viene. Es solo más adelante que le revela la verdad a Agustina y la lleva a su hogar. Inicialmente, ni su amigo Juan sabe quién es realmente.

Fredy usa su inteligencia para entrar a la familia, al principio a través de negocios, y, aunque Eugenia lo rechaza, al final terminan aceptándolo. Es una historia de un amor muy puro y profundo, que pasa por muchas rupturas y momentos difíciles, pero permanece a lo largo del tiempo.

SEMANA: La novela y la serie tienen un eje central: la salud mental. ¿Cómo fue para ustedes abordar este aspecto, tanto al leer la obra como al interpretarla y trabajar con el equipo?

Paola Turbay: Es muy oportuno estrenar la serie hoy, cuando la salud mental está alcanzando la relevancia real que merece. Antes era un tema tabú que se tapaba o “se archivaba”; ahora se conversa públicamente, se enfrenta y, cuando es posible, se busca una solución. Cuando las producciones abren este tipo de espejos, pueden generar un diálogo familiar y social que es el primer paso para sanar.

Juan Pablo Urrego: Es fundamental ser conscientes de que la salud mental existe y no taparnos los ojos. Hay que prestar atención a los amigos, familiares, ser compasivos; a veces no basta con querer que “ya pase”, porque no funciona así.