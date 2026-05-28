Néstor Lorenzo rompe el silencio y habla de su deseo de convocar a Villa para el Mundial 2026: “Fue algo duro”

Néstor Lorenzo rompió el silencio y habló de Sebastián Villa, un jugador colombiano que tuvo su renacer deportivo en el Independiente Rivadavia de Argentina y es considerado uno de los mejores volantes ofensivos de la actualidad en Sudamérica. Su talento por la banda es innegable y sus condiciones para estar en una selección nacional no se discuten.

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Pese a este buen nivel de Villa, su pasado lo condena, y aunque siempre hay una segunda oportunidad en la vida, el tema de representar al país sí parece condicionado y deportistas con sus antecedentes no son bien vistos con la ‘Tricolor’ puesta, o al menos el debate fue más denso de lo que se esperaba en los últimos días en las redes sociales.

Días atrás, Sebastián fue expuesto por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo tras filtrar la lista de 55 futbolistas. Eso le dio posibilidades a Villa de ir a la Copa del Mundo. La sociedad no duró mucho tiempo en prejuiciar y pronunciarse por lo que el CT tenía planeado en cuanto a lo deportivo se refiere.

Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia Foto: AFP

Y es que pareciera que el renacer en Independiente Rivadavia le es suficiente, luego del problema legal y el juicio que le fue impuesto por violencia de género en Argentina. El futbolista recibió una condena por parte de un juez, en hechos por los que fue declarado culpable en junio de 2023 contra su expareja, Daniela Cortés.

Cabe recordar que, por ser una pena menor a tres años de prisión, es de ejecución condicional o excarcelable y no de cumplimiento efectivo, según lo dictamina la ley de Argentina, por lo que el jugador continuó en libertad, aunque su carrera deportiva quedó bastante golpeada. Tuvo que ir a Bulgaria y, en 2024, llegó al club Independiente Rivadavia de Mendoza.

Lorenzo habló de Villa

Según sus palabras en Caracol Televisión, Sebastián Villa tenía toda la autorización deportiva del cuerpo técnico, pero su situación personal la lleva sobre sus espaldas y el mismo Lorenzo comentó que se equivocó al exponerlo. Asimismo, aseguró que no se merecía los señalamientos de quienes estaban en contra de su llamado.

“El tema de Sebastián fue algo duro, en cuanto a las cosas que escuché o que hicieron. Él no se merecía eso; me equivoqué en exponerlo. Vi que los hogares pensaban distinto, el hombre y la mujer pensaban distinto, nunca se van a poner de acuerdo. La decisión fue futbolística porque no pudo jugar con nosotros el tiempo que necesitábamos, aunque el contexto tampoco lo ayudó”, dijo Lorenzo en Caracol.

🇨🇴 “Me equivoqué exponiéndolo”, Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa. pic.twitter.com/E2RFaJfaZh — Juan Camilo Cortés (@JCCortesgo) May 28, 2026

Por ahora, Sebastián Villa continúa sus actividades en un sorprendente club argentino que ya fue campeón por primera vez y quedó primero en su grupo en la Copa Libertadores, con un gran aporte del volante colombiano en seis partidos disputados (3 goles y 3 asistencias).