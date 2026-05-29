Ganador de ‘La casa de los famosos’ no recibirá los $400 millones: ¿cuál es la millonaria cifra real?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, formato coproducido y transmitido por el Canal RCN, llega a su desenlace este viernes, 29 de mayo, a partir de las 8:00 p. m. En esta oportunidad, la expectativa de la audiencia no solo se centra en conocer cuál de los cuatro finalistas apagará las luces de la casa, sino también en el destino del incentivo económico publicitado desde el inicio de la competencia: un premio bruto de 400 millones de pesos que, por disposiciones legales, sufrirá una reducción antes de ser desembolsado.

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A lo largo de la temporada, tanto las pautas comerciales como la producción del programa mantuvieron el anuncio de que el vencedor obtendría una suma de 400 millones de pesos. Sin embargo, el marco normativo colombiano establece regulaciones estrictas para los ingresos obtenidos mediante sorteos, rifas, apuestas y concursos televisivos.

De acuerdo con el Estatuto Tributario vigente en Colombia, este tipo de retribuciones se clasifican bajo el concepto de ganancia ocasional. La ley estipula de forma obligatoria una retención en la fuente del 20 % sobre el valor total del premio recibido.

Al aplicar este porcentaje de retención directa al monto estipulado por el Canal RCN, la deducción equivale a 80 millones de pesos. Por consiguiente, el participante que resulte favorecido por el voto del público no percibirá la totalidad de la cifra promocionada, sino un valor neto aproximado de 320 millones de pesos. Este procedimiento fiscal es una práctica estándar en la industria del entretenimiento local, aunque suele generar debates e interrogantes entre los televidentes al momento de las definiciones de los concursos.

Además del debate en torno a la cifra económica, esta tercera edición del reality marca un hito en su historial en el país. Por primera vez desde el debut del formato en Colombia, la etapa definitiva del programa está integrada exclusivamente por hombres.

La lista de los cuatro finalistas que compiten por el respaldo de los televidentes incluye a figuras con diversas trayectorias en los medios de comunicación y el entorno digital:

Alejandro Estrada: Reconocido actor y empresario colombiano.

Reconocido actor y empresario colombiano. Juanda Caribe: Creador de contenido, comediante y presentador.

Creador de contenido, comediante y presentador. Tebi Bernal: Modelo y participante recurrente de formatos de competencia física.

Modelo y participante recurrente de formatos de competencia física. Valentino Lázaro: Creador de contenido digital con fuerte presencia en redes sociales.

La conformación de este grupo se consolidó tras cuatro meses de convivencia, estrategias de convivencia y eliminaciones sucesivas, sucediendo a las campañas previas del programa que dejaron como ganadores en ediciones pasadas a personalidades como Karen Sevillano y Altafulla.

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El preámbulo de la gala definitiva estuvo marcado por el debate final transmitido la noche del miércoles 27 de mayo. Durante este espacio, los cuatro finalistas sostuvieron un intercambio de posturas sobre sus respectivas estrategias y alianzas dentro de la casa. Los discursos emitidos generaron interacciones en las plataformas digitales y redes sociales, donde las distintas comunidades de seguidores continúan ejecutando campañas para maximizar las votaciones.

La emisión en vivo de este viernes, operada por RCN, congregará tanto a los exparticipantes de la presente temporada como a los familiares de los competidores. La decisión final recae estrictamente en el volumen de votos emitidos por el público a través de los canales oficiales dispuestos por la producción.