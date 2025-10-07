Jeringa, famoso humorista colombiano, quedó como foco de miradas en redes sociales, debido a una reacción que tuvo al ver las declaraciones de una colega en un espacio de medios de comunicación. El talentoso comediante no se contuvo y decidió arremeter contra ella, precisamente por la forma en la que se habría referido a él.

De acuerdo con lo que se reveló, todo ocurrió cuando Johana Velandia, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, llamó la atención con una intervención que hizo, donde no dudó en utilizar un tono burlón para hablar de la participación que tendría en un evento en Medellín. La mujer estaría en el Teatro Universidad de Medellín, donde compartiría con otros rostros de la industria nacional.

Sus palabras salieron a relucir durante Qué hay pa’ dañar, de RCN, espacio que presenta con Valentina Taguado y Hassam. La comediante no se contuvo y manifestó su sorpresa al ver que Jeringa estaba incluido en el espacio, pues ella consideraba que están “trayendo todo lo viejo”. Estas palabras no fueron del agrado de los espectadores, quienes notaron que el humorista también respondió.

Valentina Taguado y Hassam estrenan nuevo programa matutino en RCN | Foto: Instagram @quehaypadañar

El artista, que dejó huella con su trabajo en Sábados felices, apareció en plataformas digitales, buscando darle un mensaje reflexivo y distinto a su colega, expresando el descontento al ver cómo se refería a él tras la sólida trayectoria que construyó en los medios.

“Tanto yo, Tola y Maruja, los compañeros de Sábados felices, los que ya no están, como Enrique Colavizza y Montecristo, hemos puesto un granito en la historia del humor en este país”, dijo en un video.

“Usted está comenzando. Le deseo mucho éxito. Pero ante todo, el respeto. Qué bueno que algún día tuviéramos el placer de conocernos, pero uno no puede destruir sin conocer a nadie”, agregó, pidiendo respeto por el trabajo que hizo desde hace décadas.

Jeringa, bastante incómodo, retó a la comediante y le pidió que hiciera algo, ya que consideraba que estaba hablando desde una línea muy delgada. El famoso expresó su interés en demostrar el talento que llevaba desde joven, conquistando a un público diverso desde hace muchos años.

“Si puedes ir al Teatro Universidad de Medellín y ver mi trabajo, y si la gente no se ríe, te autorizo para que me despedaces. ¿Okey? Y después, muy bueno que te subieras tú para ver cómo lo haces ante mil personas en un teatro, como lo vengo haciendo yo hace treinta y cinco años en este país”, comentó.

El colombiano recalcó que este tiempo en escena le había servido para dejar huella en sus seguidores, quienes lo tenían presente en la actualidad. Esto fue claro para enmarcar los años de experiencia y el lugar que se ganó en la industria.

“He trabajado con grandes humoristas de este país, como la Gorda Fabiola, Luz Amparo Álvarez, Alexandra Montoya y Jaqueline Enríquez. He tenido el placer de compartir con grandes mujeres comediantes y admiro de ellas el respeto hacia los colegas”, aseguró.