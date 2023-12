Jessica Cediel y Jeringa vivieron crudo drama en África; pasaron incómodo momento y fueron deportados: “como delincuentes”

Jessica Cediel y Jeringa, deportados

La pareja de famosos tenía como destinos Praga y Senegal, donde navegarían en distintas aventuras. No obstante, uno de los destinos terminó cayendo, pues una mala información no les permitió el ingreso esperado.

Ante la incertidumbre, la celebridad explicó un poco más y aclaró qué era lo que había pasado: “ No entramos a Senegal porque el consulado aquí no nos dio la visa estampillada en el pasaporte saliendo de Colombia, sino que nos dijeron que nos la iban a dar cuando llegáramos a inmigración en Senegal ”.

“ Un señor superalto me empujó, me agarró del brazo, mejor dicho, horrible. Nos quitaron las maletas, nos dejaron sin equipaje para el resto del viaje… cuatro días después nos las devolvieron ”, relató la modelo, añadiendo: “Efectivamente, fue una experiencia muy fuerte, pero de todo en la vida se aprende, todo pasa por algo y seguramente Dios tenía mejores cosas”.

Sin embargo, este relato no quedó ahí, pues Jessica Cediel aprovechó una charla con Día a día y enfatizó en lo mal que se sintió por el trato de aquel sujeto. “El señor nos regañó superfuerte y nos dice: ‘Ustedes no pueden entrar, tienen que tener la visa’. […] ¿Ustedes han visto Alerta aeropuerto? Así… nos cogieron a todos y él ‘Go, go, go (refiriéndose a que les dijo que se fueran)’”, indicó.