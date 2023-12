Andrea Valdiri estalló por burlas sobre su separación de Felipe Saruma; aclaró y destapó verdad: “he llorado bastante”

Andrea Valdiri se ubicó como protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios nacionales y las plataformas digitales, debido a todo el alboroto que ocasionó su ruptura amorosa con Felipe Saruma. El bumangués y la barranquillera le pusieron punto final a su matrimonio, por lo que miles de usuarios en redes decidieron opinar y comentar al respecto.

La boda se llevó a cabo años atrás. | Foto: Instagram @andreavaldirisos

Ambos creadores de contenido se separaron, aparentemente, en los mejores términos y pasaron la página sobre su matrimonio, enfocándose únicamente en una relación laboral. Cada uno siguió trabajando en grabaciones y publicaciones, demostrando los lazos de amistad que conservaban.

Sin embargo, pese a que este asunto fue claro entre los dos colombianos, Andrea Valdiri no logró escapar de las críticas y señalamientos por parte de los usuarios de redes sociales, quienes aseguraban que ella “nunca había amado” al productor de videos. Cada vez estos apuntes se hicieron más presentes entre el público, por lo que el propio Felipe Saruma tuvo que salir a defenderla.

En un clip, el santandereano aseguró que la bailarina era una gran mujer que le había entregado años valiosos e importantes de su vida, por lo que no permitiría que nadie la atacara sin conocer de fondo lo que los llevó a separarse.

“He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”, apuntó.

No obstante, los malos tratos y burlas no se detuvieron entre algunas personas, por lo que Andrea Valdiri decidió pronunciarse y ponerle fin a estos actos constantes en las plataformas digitales. La bailarina subió un video, donde se defendió y estalló contra aquellos que aprovecharon este tema privado para crear chismes y bromas pesadas.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri, respectivamente. | Foto: Instagram: @felipesaruma

Andrea Valdiri rompió el silencio y arremetió contra chismes de su vida

En un post de la cuenta oficial de Instagram de Andrea Valdiri, se pudo apreciar una serie de declaraciones que hizo la celebridad, refiriéndose a las burlas que abundaban en su contra. La influencer no dudó en aclarar las especulaciones que rondaban en escenarios digitales y así espantar a los ‘haters’.

“A ustedes les gusta que yo salga a hablar, la madre si no. Me han puesto de maridos a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi separación”, dijo al inicio.

Sin embargo, la atención de más de uno se posó en una verdad que destapó la colombiana, enfocada en que su separación fue desde hace más de tres meses, por lo que nadie conocía qué había más allá de lo que se veía.

“Yo no vivía con ‘Saru’, un mes después de mi cumpleaños, que fue en agosto. Ni siquiera les había contado eso a ustedes, la separación la vinimos a decir hasta ahora. Ustedes creen que fue algo reciente y no fue algo reciente”, comentó.

“No conocen ni el 1 % de lo que puedo ser como mujer… Ni el 1 % les he mostrado en Instagram y veo a muchas mujeres y hombres opinando cosas que no son y metiéndose en relaciones ajenas. Estén pendiente de la de ustedes y no las ajenas”, agregó, pidiendo respeto por su intimidad.

Adicional a esto, la creadora de contenidos defendió su privacidad, poniéndole fin a los prejuicios y señalamientos que abundaban sobre sus parejas y relaciones. “¿A ustedes qué mond… les importa si me duran o no me duran? La que está usando su cuerpo soy yo, y les voy a decir una cosa, yo creo que mis problemas en la vida, los que he mostrado, han sido problemas íntimos. Todo es malo, y hasta el sol de hoy yo me río, de todo lo que han dicho de mí”, afirmó.

Andrea Valdiri le puso fin a chismes sobre su vida. | Foto: Instagram @andreavaldirisos

“Si ustedes quieren que yo haga billete, vamos a hacer billete. Voy a llamar a todos mis ex y les voy a decir: –Bueno, vamos a hacer billete y montar un ‘reality’, vamos a hablar de la vida íntima pa’ que la gente sepa cómo soy yo. Me va a tocar, porque si hay tanta duda, tantos chismes sobre esto, tantos memes. ¡Vamos a hacer plata, Machi!”, señaló, con un toque sarcástico.

Por último, Andrea Valdiri confesó que sí ha llorado y ha sufrido, pero todo lo mantuvo en silencio, pues no consideraba que fuera algo para estar publicando.