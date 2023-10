“Aunque sea doloroso”: Andrea Valdiri se desahogó en redes con nostálgico y duro mensaje

Felipe Saruma sí se mudaría con Andrea Valdiri y esta es la prueba reina, al parecer no hay divorcio

“Tal vez para algunos sea un ser narcisista que llena los vacíos con cosas materiales, que soy una inestable, que compro la amistad con lo material, que no soy un ser de luz y muchas cosas que rodean solo en lo negativo”, comenzó diciendo.

De acuerdo con la famosa, en lugar de sentirse mal por esto, se ha dado cuenta de que quienes la critican en las redes lo hacen porque no quieren ver sus propios errores y sus propias vidas.

“Ser auténtico y defender la verdad tiene un alto precio y no todos están dispuestos a asumirlo. Por eso es sano permitir que la gente sea lo que es . Aunque sea doloroso, aprendí a mirarlos con ojos de compasión. Y aunque al principio me ven como la mala de la película, al final reconocen que soy un ser humano con un gran corazón. Las acciones hablan por sí solas. Con la frente en alto: dañada de fábrica”, añadió.

“Lo malo es exponer la vida privada. Ya después la gente se toma la palabra en todo”, “Me encanta esta mujer”, “Definitivamente, esta señora no es lo que muestra en las redes sociales. Nunca me comí ese cuento de tanto ser de luz, tanto amor”, “Solo viven llenos de envidias porque quieren ser como ella”, “La verdad es que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo” y “No hagas caso a esos mensajes”, fueron algunos de ellos.