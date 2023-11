Jessica Cediel, más devota que nunca, protagonizó inesperado video alabando a Dios; le llovieron críticas: “en mi cabeza no cabe”

Sin embargo, lejos de su parte laboral, Jessica Cediel fue blanco de comentarios y opiniones en las redes sociales, debido a una serie de contenidos que publicó donde plasmaba su creencia y el fervor a Dios. La presentadora no dudó en hablar del amor por el altísimo, rechazando algunas prácticas como el Halloween.

“Recuerden que las promesas de Dios siempre se cumplen. Yo tengo la bendición y la maravilla de saber que me regaló una promesa en el 2011, y desde ahí hasta la fecha siempre me ha cumplido”, apuntó al inicio del contenido.

“Hoy otra vez el señor vuelve y me da esa promesa, por eso estoy tan emocionada, tan agradecida. Aprovecho mi posición para decirle mi gente que jamás duden de las promesas de Dios. Yo no les puedo explicar, Dios sabe por qué lo hace, él sabe lo que yo puedo estar pensando y atravesando, me parece hermoso. Lo quería compartir porque si pasa conmigo, también puede pasar contigo”, agregó, demostrando su creencia por la religión.