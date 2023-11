¿Es una mujer muy complicada?: Jessica Cediel revela el verdadero motivo por el que aún está soltera

Desde hace algún tiempo, la presentadora no ha revelado públicamente una nueva pareja, pero tampoco ha ocultado sus ganas de tener una relación sentimental, aunque ha dejado en claro que hoy en día está enfocada en otras aspectos de su vida. Además, ha señalado que hasta el momento no ha encontrado la persona adecuada para formar una familia, siempre recalcando que todo llega cuando Dios lo decida.

¿Por qué sigue soltera?

Precisamente, el aspecto sentimental es uno de los que más intriga le genera a sus seguidores, por lo que es normal que le planteen este tipo de preguntas, y más cuando la modelo generalmente no se niega a responderlas, ya que siempre se ha mostrado abierta a abordar diferentes cuestiones.

Recientemente, un internauta le comentó una de sus historias y le preguntó: “¿Por qué no tienes novia Jessica? ¿Eres una mujer complicada?”. La presentadora no dudó en responder y señaló que cada día suele recibir este tipo de mensajes.

Sin titubeos, Cediel puntualizó que que está dispuesta a lo que Dios depare en su vida, pero que tiene muy en claro lo que no busca en una pareja sentimental, por lo que el hombre llegará en su momento indicado.

“No tengo novio porque gracias a Dios tengo claro lo que no quiero para mi futura relación. Además, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios y recuerda que los planes y tiempos de Dios son perfectos”, dijo.

La historia publicada por la modelo se hizo rápidamente viral ya que fue difundida por otras cuentas dedicadas a noticias de entretenimiento, por lo que los seguidores de la mujer no dudaron en salir a defenderla al tiempo que resaltaron su belleza.

¿Qué es lo primero que le mira a un hombre?

“Físicamente me gusta mucho esta parte como de los hombros y la espalda, como en lo brazos. Me gusta sentirme protegida por un hombre, entonces me gustan los hombres acuerpados”, confesó.