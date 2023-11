Jessica Cediel desató alboroto tras ventilar su opinión sobre quienes celebran Halloween: “Totalmente diabólico”

Sin embargo, Halloween no es bien visto por un amplio grupo de personas, ya que lo consideran como un día cargado de energías negativas y diabólicas. Varios curiosos apuntan a que no se debe celebrar, pues todo está arraigado a un tema espiritual y satánico.

Jessica Cediel habló de Halloween y soltó comentarios polémicos

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoniaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas que es del Diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida”, comentó en su publicación, donde se le vio hablando muy serio.

De igual manera, Jessica Cediel aseguró que la lucha interna no era con los seres humanos, sino con las entidades del más allá , las cuales podrían obrar de distintas formas en la parte espiritual y creyente de las personas.

“Acuérdense que la lucha no es con seres de carne y hueso, sino contra potestades, contra entidades espirituales que realmente sí existen y toman provecho de la fiesta que particularmente se celebra el 31 octubre. Por eso hacen rituales de sacrificios humanos, de animales, y todo esto es para adorar al perdedor de satán. A mí me pasó esto y lo quiero compartir con ustedes para que no caigan. Y es que cuando uno abre los ojos espirituales se da cuenta de muchas cosas”, agregó.