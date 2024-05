El inesperado gesto de Nairo frente a Pogačar que le salvó el Giro de Italia a Daniel Martínez

Tras una dura jornada de 160 kilómetros, el alemán Georg Steinhauser (EF Education First) logró sacarle provecho a la segunda fuga del día y ganó en solitario la etapa número 17, superando al pedalista esloveno, quien entró segundo a 1:23.

Igualmente, Daniel Felipe confesó que en el penúltimo puerto de montaña de la jornada ya iba al límite. No obstante, señaló que Nairo le entregó unos geles cuando estaban en medio del pelotón de favoritos, liderado por Tadej, los cuales le ayudaron a mantener el ritmo y defender su posición en la general.

“Salí con la mentalidad de hacer diferencias, pero me vi un poco solo y sin fuerzas. Gracias a Nairo que me dio unos geles, porque realmente estaba ya sin nada. Me sentí bien y quedo contento con defender el segundo puesto. Ahora nos queda el sábado. Si hay buenas piernas el fin de semana, lo vuelvo a intentar”, sentenció el cundinamarqués.