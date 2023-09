Jessica Cediel estuvo a punto de tener un grave accidente en Estados Unidos: “Casi me muero”

En las historias de Instagram, la presentadora publicó un par de videos, en los que se ve la gran cantidad de agua que estaba cayendo y, aunque no mostró a su acompañante, se escucha la voz de un hombre al que ella llamaba Diego, quien tenía en las manos los zapatos de Cediel.

Y mientras mostraba el video, ella narraba la situación que estaba viviendo, la cual no parece haberle causado ningún tipo de angustia, sino que, por el contrario, la encontró de lo más divertido.

“Familia, vean la tormenta tan impresionante que nos agarró y nosotros (risas) estamos descalzos porque, literal, esto está hecho una piscina. Pero me parece lo máximo…”.

“Bueno, Diego, hágale pues, Diego. Ay, mar!>a, mirá (risas) ¡Qué chimba, parce! ¡Ay, jue?#+@! ¡Oh, my God, llegamos!”.

Para muchos de sus seguidores, la reacción de Jessica no fue la más correcta, pues no era el momento para chistes ni menos para actuar de forma imprudente. La pregunta que se hacen algunos de sus seguidores es que si ella estuviera en Colombia, ¿haría lo mismo?, o sería el ejemplo de cómo asumir una situación de riesgo con responsabilidad.

Algunos de los comentarios que recibió la presentadora es que no todo se debe tratar de un juego, ya que le pudo suceder algo y con la naturaleza no se juega: “Sin zapatos y en plena tormenta eléctrica les pudo haber pasado algo”. “Cómo se le va a atravesar así a un carro”. “Fue una situación muy peligrosa”. “Claro que ella no hubiera hecho eso si estuviera en Colombia”.