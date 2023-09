Jessica Cediel, de nuevo, es blanco de críticas: “no ha dado para escoger”

Una de las modelos y presentadoras más importantes de la televisión colombiana es Jessica Cediel, quien ha participado en reconocidas producciones de Caracol y RCN, como Muy buenos días, Estilo RCN y Yo me llamo. Esta mujer de 41 años sobresale por su innegable belleza y su gran talento para la conducción de contenido audiovisual.

No obstante, en muchas ocasiones se ha convertido en tendencia en medios digitales debido a las declaraciones sobre sus relaciones románticas y, a diferencia muchas otras celebridades colombianas, que deciden mantener un bajo perfil frente a estos temas, Jessica no tiene problema en compartir sus puntos de vista al respecto.

Jessica Cediel es blanco de críticas en redes sociales | Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Esta bella mujer continúa siendo exitosa en su carrera profesional y, constantemente, llama la atención de sus más fieles admiradores gracias a su envidiable y esbelta figura y su bello rostro. Sin embargo, es constante ver como los posteos que realiza por medio de sus redes sociales, en las que acumula más de 10 millones de seguidores, generan debate y discusiones en la sección de los comentarios.

Hace pocos días la bella presentadora fue tendencia en redes sociales luego de que compartiera por medio de sus historias de Instagram una confesión que le hizo su padre sobre uno de sus más recientes sueños: “Hoy mi papá me compartió que soñó algo muy bonito… Me dijo, mamita, soñé que estabas embarazada de tu novio, y yo le dije, gracias papito, pero eso es imposible porque yo no tengo novio, ni modo de estar embarazada”.

En dicha oportunidad, una gran cantidad de cibernautas se encargaron de afirmar que Cediel hacía este tipo de publicaciones, únicamente para llamar la atención y no pasar desapercibida en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues días atrás había puesto una publicación en la que también aseguraba que tenía ganas de ser madre.

Jessica Cediel el país | Foto: Tomada de Instagram: @jessicacedielnet

Debido a esto, la presentadora bogotana decidió pronunciarse al respecto, nuevamente a través de su Instagram, pues los comentarios frente a su situación sentimental no fueron de su agrado: “Estoy tocando este tema, solamente para que nos riamos juntos… ¿Ustedes se acuerdan de que yo hace unos días les puse unos videos con mi sobrina y dije que ya me sentía lista para ser mamá? O sea verdad, yo creo que ese sentimiento lo tiene uno cuando Dios se lo pone en el corazón”, afirmó Jessica con una actitud seria.

Añadió, además, que muchos de sus seguidores le enviaron sus buenas deseos y energía para que todos sus planes y propósitos se cumplieran, logrando la felicidad con la que viene soñando hace varios años, sin embargo: “Hubo otros comentarios de gente llena de veneno, que decían: “Usted nada que ver”. “¿A usted quién se la aguanta?”. “La dejó el tren”. “¿Quién se va a aguantar una mamá como usted?, en general comentarios de toda clase”, mencionó Cediel.

Jessica Cediel responde a los que la critican en redes sociales | Foto: Intagram: @jessicacedielnet

Por lo que la presentadora decidió apuntar: “Si la gente supiera la clase de hombres que yo tengo detrás para tener un hijo… lo que pasa es que yo no hablo, pero no me interesa, pero los tengo… Todos los días me piden matrimonio o me piden el cuadre en redes sociales, todos los días de la vida. Entonces yo digo, si estoy sola, no es por “pobrecita”, es porque es una decisión que tomo a consciencia, porque siento que ya estoy en mi mejor momento emocional, personal y profesional”.

Por otro lado, decidió mencionar que hace algunos años no sentía la necesidad de ser mamá, de tener una familia o de formar un matrimonio, pues estaba enfocada netamente en su trabajo y en su carrera profesional.

Críticas a Jessica Cediel