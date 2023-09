Jessica Cediel reveló qué es lo primero que le mira a un hombre para una relación

A pesar de que actualmente no está trabajando en la televisión, la bogotana se mantiene muy activa en redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores. Por medio de esta plataforma digital, la modelo suele compartir algunos detalles de su vida privada y de los proyectos que se encuentra desempeñando.

Desde hace algún tiempo, la presentadora no ha revelado una nueva pareja, pero tampoco ha ocultado sus ganas de tener una relación sentimental, aunque ha dejado en claro que hoy en día está enfocada en otras facetas de su vida. Además, ha señalado que hasta el momento no ha encontrado la persona adecuada para formar una familia .

Jessica Cediel confiesa qué es lo primero que le ve a un hombre

“¿Qué es lo primero que le miro a un hombre? Físicamente me gusta mucho esta parte como de los hombros y la espalda, como en lo brazos. Me gusta sentirme protegida por un hombre, entonces me gustan los hombres acuerpados”, reveló.