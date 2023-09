¿Jessica Cediel está embarazada? La modelo reveló algunos indicios sobre su futuro como mamá

View this post on Instagram

¿Jessica Cediel será mamá?

Tras conocer los resultados y la opinión de un experto, Jessica comentó nuevamente a través de sus historias que sí estaría preparada para empezar esa nueva etapa de la maternidad; sin embargo, a la fecha, no se conoce actualmente que Cediel esté involucrada en una relación sentimental y, por el contrario, afirmó: “Todos los días me piden matrimonio o me piden el cuadre”, pero que no ha encontrado la persona adecuada para formar una familia.