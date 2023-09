Jessica Cediel habló de su primer amor y envió mensaje poderoso para superar la tusa

Jessica es una actriz, periodista, modelo y presentadora colombiana muy reconocida en el país no solo por su trabajo como presentadora en programa s como Bravissimo, Muy buenos días, Estilo RCN, Nuestra semana, nuestra tele, el gordo y la flaca, Yo me llamo, Bingos felices, La Descarga y más, sino también por su relación amorosa con el cantante de música popular, Pipe Bueno, con quien duró cinco años.

Esta mujer en muchas ocasiones se ha vuelto tendencia por alguna declaración o por los comentarios sueltos que hace, por lo que recientemente a través de sus historias de Instagram compartió un sueño que tuvo su papá: “Hoy mi papá me compartió que sonó algo muy bonito… Me dijo ‘mamita soñé que estabas embarazada de tu novio’”, a lo que ella le respondió: “Gracias papito, pero imposible porque no tengo novio, ni modo de estar embarazada”.