Jessica Cediel se defendió de las críticas por opinión sobre Halloween: “mi identidad está con Cristo”

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoniaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas que es del Diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida”, comentó

De igual manera, Jessica Cediel aseguró que la lucha interna no era con los seres humanos, sino con las entidades del más allá, las cuales podrían obrar de distintas formas en la parte espiritual y creyente de las personas.

Se defendió tras la polémica

La modelo aseveró que estas personas son las mismas que la suelen criticar cuando sale con un escote o un vestido de baño, por lo que realizó una comparativa utilizando un televisor viejo y uno nuevo, destacando que uno no se debe fijar en el empaque.

“Si Dios me puso en esta posición y tengo la posibilidad de seguir hablando de su reino y de seguir tocando gente, así sea una sola alma. (...) Yo estoy viviendo un proceso, estoy siguiendo mis pasos y no me gusta ser hipócrita”, señaló.