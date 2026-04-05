“Uno no se retira, lo retiran”: El fuerte reclamo de María Margarita Giraldo tras 10 años fuera de la TV

La reconocida actriz María Margarita Giraldo, figura emblemática de la televisión nacional, ha vuelto a ser tendencia tras el estreno de ‘Manual para Ninjas’, una producción que llega a la plataforma de streaming DITU diez años después de haber sido grabada. En este contexto, la intérprete lanzó una sentida reflexión sobre la vigencia de los actores de la tercera edad en la industria colombiana.

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En una reciente entrevista concedida al portal web Grandes Lanzamientos, Giraldo compartió su entusiasmo por el lanzamiento de esta nueva comedia, que marca un hito en su carrera de más de medio siglo. No obstante, la actriz sorprendió al revelar la línea de tiempo de esta producción: “Esta fue la última novela hasta el momento que he hecho; fue hace 10 años, 9 o 10 años, y me alegra que salga al aire por fin”, afirmó la artista.

La serie, titulada ‘Manual para Ninjas’, representa la primera gran apuesta original de DITU, una plataforma nacida bajo el ecosistema de transformación digital de Caracol Televisión. Aunque el contenido fue concebido años atrás, su llegada al streaming busca conectar con nuevas audiencias a través de un humor que retrata la cotidianidad y los retos de la supervivencia diaria en Colombia.

Más allá de la promoción de su trabajo, la actriz de 73 años aprovechó el espacio para poner sobre la mesa un debate histórico en el sector cultural del país: el desplazamiento de los actores de larga trayectoria. Con una frase que resonó con fuerza en redes sociales, Giraldo explicó la realidad que enfrentan muchos de sus colegas:

“Espero poder seguir trabajando, que no nos olviden. Yo no estoy pasando ninguna dificultad, pero uno no se retira, uno no se jubila... lo retiran. Hace falta producciones que nos tengan más en cuenta a las personas mayores”, sentenció la actriz durante el diálogo.

@grandeslanzamientos “UNO NO SE RETIRA, NO SE JUBILA, LO RETIRAN” en una reciente conversación con @giraldomariamargarita quien hace parte de la serie “MANUAL PARA NINJAS” de la plataforma @ditu.tv de @caracoltv nos expresó que desea que en las producciones sean tenias más en cuentas las personas mayores, como ella misma lo dice : No está pasando necesidades, pero desea seguir haciendo lo que más le gusta que es actuar.🙏 ♬ sonido original - @grandeslanzamientos

Giraldo, hija de la legendaria Teresa Gutiérrez, aclaró que su situación económica es estable, sin embargo este sentimiento no es aislado. El reconocido actor Waldo Urrego, de 80 años, se sumó recientemente a esta crítica, calificando la dinámica actual del medio como “ingrata”.

Por su parte, la plataforma DITU, busca consolidarse como el “streaming de los colombianos”. El estreno de esta serie no solo recupera el trabajo de figuras como Giraldo, sino que integra un elenco diverso que incluye a Juan Carlos Yela, Paola Moreno, Daniel Calderón y Andrea Guzmán.

La serie se emite con una estructura de cinco capítulos semanales cada miércoles, hasta completar un total de 60 episodios. Según sus desarrolladores, es un formato diseñado para el “maratoneo”, pero con una fuerte identidad local.

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Mientras el público puede ver a María Margarita Giraldo en su faceta más reciente en DITU, los televidentes también han podido reencontrarse con ella gracias a la retransmisión de la telenovela ‘Vecinos’ de Caracol Televisión. Sobre esto, la actriz manifestó su satisfacción por la vigencia de dichas historias en tiempos difíciles: “Es importante que la gente pueda reír, divertirse y ver estas producciones tan lindas”.

Durante la entrevista, recordó con nostalgia procesos de casting que no se concretaron, como su interés en interpretar personajes complejos similares a los que realizó su madre. Por ahora, su invitación es clara: consumir contenido nacional y valorar el talento de quienes cimentaron las bases de la televisión en Colombia.