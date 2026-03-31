“Fue un milagro”: Juanse Quintero relató cómo fue el accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul

Los reconocidos actores colombianos Johanna Fadul y Juanse Quintero reportaron a través de sus canales oficiales un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde del pasado jueves 26 de marzo en el norte de Bogotá. El incidente, que involucró el vehículo particular de los artistas y a una motociclista, generó alarma entre sus seguidores tras la difusión de imágenes que evidencian la magnitud del impacto.

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El suceso ocurrió en un momento de contraste personal para Juanse Quintero. Según relató el propio artista en sus historias de Instagram, minutos antes del siniestro se encontraba celebrando con sus seguidores su nominación a los Premios India Catalina en la categoría de ‘Presentador favorito del público’.

“Pasamos del estado de la dicha a la angustia. Yo justo estaba contando que estaba nominado… pero, de un momento a otro, veo que nos chocó una moto sin piloto”, explicó Quintero, detallando cómo la situación cambió drásticamente en cuestión de segundos.

De acuerdo con el material audiovisual compartido por la pareja, el accidente se habría originado por la imprudencia de un tercer conductor. La versión entregada por los involucrados sugiere que un vehículo impactó por la parte trasera a una motociclista, identificada como Karen, lo que provocó que ella perdiera el control y saliera proyectada hacia la camioneta blanca de los actores.

En los videos publicados, se escucha el testimonio directo de la afectada: “Ni siquiera pude ver, porque fue atrás. Yo venía normal, yo ni siquiera frené… No sé cómo volé, fue como si hubiera salido así, por encima”, relató la mujer, quien se encontraba visiblemente conmocionada pero en pie tras el incidente.

Un aspecto relevante de la denuncia pública hecha por Quintero es que el presunto responsable de originar el choque múltiple habría abandonado el lugar de los hechos sin prestar auxilio ni asumir la responsabilidad por los daños materiales. Hasta el momento, esta versión no ha sido contrastada con un informe oficial de la Policía de Tránsito, y se desconoce la identidad del conductor fugado.

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Pese a lo aparatoso de la escena, donde se observan daños considerables en la carrocería de la camioneta de los actores, incluyendo abolladuras y rayones profundos, el balance es alentador. Juanse Quintero confirmó que no hubo lesiones de gravedad para ninguna de las partes.

“Considero que hubo intercesión divina porque perfectamente hubiera podido ser su cabeza contra nuestra camioneta… cuando volteé a mirar, ella estaba de pie y estaba muy bien”, manifestó el cantante, agradeciendo que la situación no terminara en tragedia.

Los seguidores de la pareja han manifestado su apoyo a través de mensajes que resaltan la importancia de la seguridad vial y celebran que, más allá de los daños materiales, la integridad física de los actores y de la motociclista se mantuviera a salvo.