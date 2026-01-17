CONFIDENCIALES

¿Con quiénes viajará el presidente Petro a Washington a su cita con Donald Trump?

La situación migratoria de varios funcionarios ha obligado a revisar alternativas y mantener abierta la lista.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 7:20 a. m.
Gustavo Petro tendrá su encuentro con Donald Trump, el próximo 3 de febrero.
Gustavo Petro tendrá su encuentro con Donald Trump, el próximo 3 de febrero. Foto: AP, Presidencia, Adobe

Los nombres de los integrantes de la comitiva que acompañará al presidente Petro en su encuentro con Donald Trump, el próximo 3 de febrero, están en veremos. SEMANA conoció que la Cancillería ha sostenido varias reuniones con la Embajada de Estados Unidos en busca de conocer los detalles de quiénes podrían asistir. En la lista están el embajador Daniel García-Peña y la canciller Yolanda Villavicencio, pero la segunda renunció a la visa. Al ministro del Interior, Armando Benedetti, le gustaría reunirse con Trump, pero desde hace varios meses no tiene visa porque se la negaron y está en la Lista Clinton. Por ahora, en el avión solo están montados Petro y García-Peña, pero cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días.

