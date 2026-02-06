Mundo

Hijo de Nicolás Maduro revela varios mensajes que el dictador le envió desde la cárcel, contó detalles de su rutina

El diputado aseguró que el exmandatario envió mensajes de fortaleza desde su reclusión en Nueva York y pidió mantener la unidad política en Venezuela.

Redacción Mundo
7 de febrero de 2026, 3:05 a. m.
Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York
Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra informó este viernes que su padre, el derrocado dictador Nicolás Maduro Moros, ha mantenido comunicación con su entorno político y ha enviado nuevos mensajes de fortaleza desde la cárcel en Brooklyn, Nueva York, donde permanece recluido tras su captura en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Las declaraciones se dieron durante el Primer Encuentro de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, donde Maduro Guerra leyó fragmentos del mensaje que, supuestamente, le envió Maduro desde su encarcelamiento en los Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores.

Revelan el estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

“La fuerza mía es la unidad del pueblo de Venezuela, es la unidad en todos los niveles; esa es mi fortaleza”, afirmó el diputado, citando a su padre. “Está contento de que estemos avanzando en el país. Él no quiere que nos detengamos, que nos paralicemos”, manifestó el hijo del caído dictador.

El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.
El diputado Nicolás Maduro Guerra atendió a la prensa al término de una sesión parlamentaria.

En otro momento, Maduro Guerra habló de las lecturas de su padre en prisión. “Mi padre ya es experto en el Antiguo Testamento; le llevaron una Biblia y la ha leído muchísimo, ellos harán algo muy bonito, él y Cilia, pero no puedo decirlo”. manifestó sin dar más detalles.

La red Epstein: esto dicen los nuevas revelaciones de los famosos que compartieron junto al infame delincuente sexual

Cuba, a oscuras por los apagones y otras seis noticias internacionales de la semana

Dow Jones supera por primera vez los 50.000 puntos y marca un récord histórico en Wall Street tras una semana de volatilidad

Inusual fenómeno polar amenaza con más frío extremo tras uno de los inviernos más severos de su historia

¿Cómo funciona TrumpRx para conseguir medicamentos más baratos?: el programa que ofrece descuentos en medicinas en Estados Unidos

Colombia aplicará aranceles de respuesta a Ecuador, a pesar de diálogos entre cancilleres

María Corina Machado revela cuándo podrían ser las próximas elecciones en Venezuela. La fecha sorprende

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

El futuro jurídico de Álex Saab se debatirá en la Corte Suprema de Justicia

Lula cambia su postura sobre regreso de Nicolás Maduro a Venezuela y sorprende con nuevas declaraciones

En otro pasaje, según Maduro Guerra, el expresidente hizo énfasis en su estado de ánimo y determinación frente a su situación judicial. “Yo lo he repetido, él está irreductible espiritualmente, moralmente y estéticamente. Nunca lo doblegaron, y él no lo hará”, aseguró en medio de su discurso.

“Quiero darle un abrazo a mi papá”: el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que se volvió viral en redes sociales

Según declaraciones previas difundidas por el propio hijo del exmandatario, Nicolás Maduro también dijo desde prisión que se encuentra “bien” y pidió a sus seguidores que no estén tristes, subrayando: “nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro Guerra, hijo del caído dictador Nicolás Maduro.

Durante su intervención ante los legisladores del PSUV, Maduro Guerra hizo un llamado a confiar en el liderazgo actual del país y a preservar la unidad nacional. Afirmó que la consolidación del proceso político se basa en “la humildad y la conciencia popular sembrada por Hugo Chávez”, en referencia al legado del fallecido líder bolivariano.

Maduro Guerra también repitió el respaldo del oficialismo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como cabeza del Ejecutivo venezolano en ejercicio, y destacó que la conducción del poder nacional incluye la participación activa de la Asamblea Nacional, las instituciones del Estado y el Alto Mando Militar del país.

Jorge Rodríguez regañó a diputados chavistas por no aplaudir tras discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela

El diputado insistió en que el control político de las instituciones es vital para el progreso de Venezuela y afirmó que “la única garantía es la Revolución Bolivariana en el poder, en la AN y en la mayoría de los estados”, en una alusión a la coalición oficialista que lidera el parlamento y el Ejecutivo interino.

