Diosdado Cabello cierra filas en torno a Delcy Rodríguez durante el aniversario del intento de golpe de Estado de Hugo Chávez

En medio de la crisis abierta, tras la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello exigió la liberación del caído dictador.

Redacción Mundo
5 de febrero de 2026, 1:33 a. m.
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.
Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Desde el Cuartel de la Montaña, durante los actos conmemorativos del 4 de febrero, Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, reafirmó este miércoles el respaldo del chavismo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Cabello, uno de los principales líderes históricos del chavismo y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), destacó la “valentía” de Rodríguez al asumir lo que calificó como una “responsabilidad histórica que no buscó, pero que cumple con determinación”, en medio de una crisis política sin precedentes.

Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habla en SEMANA y asegura que “Delcy Rodríguez no representa una ruptura”

“Acompañamos a nuestra hermana Delcy en la difícil tarea que está cumpliendo (…) una buena mujer, valiente, sin duda valiente, muy valiente”, afirmó Cabello ante militantes y simpatizantes congregados en el emblemático sitio del régimen chavista, donde reposan los restos del expresidente Hugo Chávez.

Diosdado Cabello habla de liberaciones en Venezuela
Diosdado Cabello. Foto: Venezuelan News

El dirigente oficialista llamó a la población venezolana y a la militancia revolucionaria a brindar un acompañamiento activo a la gestión de Rodríguez, manifestando la necesidad de cohesión interna frente a lo que describió como una agresión externa contra la soberanía del país.

Durante su intervención, Cabello también exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, detenidos tras los sucesos del pasado 3 de enero. Sin ofrecer mayores detalles, insistió en que se trata de un hecho “injusto” y reiteró la narrativa del chavismo sobre una acción ilegal por parte de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez anuncia cierre de la temida cárcel El Helicoide, denunciada como centro de tortura

En su discurso, Cabello buscó además dar una explicación política al ascenso de Rodríguez al poder, vinculando los recientes cambios ministeriales del Ejecutivo interino con prácticas habituales durante los gobiernos de Maduro y de Hugo Chávez. Según explicó, los reajustes en el gabinete suelen producirse en los primeros días de enero, lo que, a su juicio, demuestra continuidad institucional dentro del chavismo.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro Foto: AFP

“El presidente Maduro siempre hacía cambios de gobierno en los primeros días de enero. Imagínese que él hubiese cambiado a la vicepresidenta el cinco o seis de enero y el siete hubiera ocurrido”, señaló, en referencia al estallido de la crisis actual. Cabello también recordó que Chávez nombró a Jorge Rodríguez en un primero de enero, como ejemplo de decisiones tomadas en fechas clave.

María Corina Machado reacciona al anuncio de Delcy Rodríguez sobre ley de amnistía en Venezuela

Para el dirigente del Psuv, estos antecedentes refuerzan la legitimidad política de Delcy Rodríguez y desmontan los cuestionamientos sobre su rol al frente del régimen venezolano. Insistió en que su liderazgo responde a las circunstancias excepcionales que atraviesa el país y no a una ambición personal.

